I videogiochi più popolari in Italia

In Italia si contano 15,5 milioni di persone che hanno trascorso parte del loro tempo libero giocando ai videogiochi nel corso del 2021, ovvero il 35% della popolazione italiana compresa tra i 6 e i 64 anni, dedicando in media 8,7 ore a settimana al gioco su tutti i device. Questi dati provengono dal Rapporto Annuale di IIDEA, l'Italian Interactive Digital Entertainment Association, grazie al quale si apprende che il mercato dei videogiochi in Italia, nel 2021, ha generato un giro d'affari di 2 miliardi e 243 milioni di euro, in crescita del +2,9% rispetto al 2020.

Prendendo spunto da questi dati, time2play ha condotto un'approfondita analisi su Google Trends Italia confrontando i dati relativi alle ricerche di Google Web Search, Google Immagini, YouTube, Google Shopping e Notizie di Google negli ultimi 10 anni. E' stata poi stilata una classifica con i giochi più cercati dal 2012 al 2022 in Italia. Di seguito, i risultati.

1. GTA

GTA, ovvero Grand Theft Auto, si posiziona come il videogioco più cercato e acquistato dagli italiani negli ultimi 10 anni. Con oltre 691 milioni di risultati di ricerca globale su Google, GTA è il leader degli action-adventure pubblicati da Rockstar Games a partire dal 1997.

2. Pokémon GO

Al secondo posto dei giochi più popolari di sempre in Italia c?è Pokémon GO. Uscito nel 2016 in collaborazione tra Game Freak, The Pokémon Company e Nintendo, Pokémon GO ha scatenato un boom di appassionati al momento della sua uscita in Italia. Il videogioco free-to-play è basato sulla realtà aumentata, geolocalizzata con GPS sui sistemi operativi iOS e Android, e forza i giocatori a uscire di casa per andare a catturare pokémon selvatici sparsi nell'ambiente reale, affrontandoli nelle palestre sparse sul territorio circostante.

3. FIFA

Posizionato al terzo posto tra i giochi preferiti di sempre dagli italiani, soprattutto nelle edizioni FIFA 15, 18 e 19, viene sviluppato con cadenza annuale da Electronic Arts. Una popolarità indiscussa che si manifesta attraverso i 723 milioni di risultati globali di ricerca su Google.

4. Fortnite

Sparatutto in terza persona sviluppato da People Can Fly e pubblicato da Epic Games per console e PC, Fortnite si posiziona al quarto posto tra i giochi preferiti dagli italiani negli ultimi 10 anni. Un successo che si evince anche dai 611 milioni di risultati di ricerca globale su Google

5. Brawl Stars

Al quinto posto nella classifica dei giochi più amati di sempre in Italia si posiziona Brawl Stars. Il videogioco d'azione, freemium e multiplayer, è stato sviluppato e pubblicato da Supercell arrivando nel 2018 in ogni angolo del globo. Disponibile su iOS e Android, Brawl Stars ha una modalità di gioco a squadre, da 3 a 10 giocatori, oppure a giocatore singolo attraverso personaggi chiamati Brawler.

6. Super Mario Bros

Super Mario Bros si classifica al sesto posto tra i giochi più popolari in Italia degli ultimi 10 anni. Prodotta da Nintendo a partire dagli anni '80, la serie è composta da oltre 200 videogiochi. Se la prima apparizione di Mario è da ricondurre all'arcade Donkey Kong del 1981, la serie spin-off Mario Kart ha venduto oltre 78 milioni di giochi in tutto il mondo.

7. Clash of Clans

Clash of Clans, videogioco sviluppato dall'azienda finlandese Supercell, si classifica al settimo posto tra i giochi più popolari in Italia negli ultimi 10 anni. Pubblicato nel 2012 per iOS e Android, il gioco si basa sulla costruzione di un villaggio attraverso la formazione di clan con massimo 50 giocatori. Oltre a innalzare edifici, si possono accumulare risorse, lanciare incantesimi e attaccare i clan avversari per vincere trofei tramite attacchi a giocatore singolo o multigiocatore. Tra il 2012 e il 2013 Clash of Clans si è posizionato come il quinto gioco più scaricato su App Store con circa 100 milioni di download e il terzo in classifica su Google Play.

8. Genshin Impact

Genshin Impact è un videogioco d'azione RPG open world in modalità free-to-play, è stato sviluppato dall'azienda cinese miHoYo e presentato al grande pubblico nel 2020, decretando un successo planetario. Non stupisce che Genshin Impact si sia classificato all'ottavo posto tra i giochi più popolari in Italia degli ultimi 10 anni: nelle prime due settimane dall'uscita, il videogioco ha superato i 100 milioni di dollari negli Stati Uniti e i 287 milioni di dollari dopo il primo mese. Il motivo? Una trama avvincente divisa in capitoli e ambientata in un mondo fantastico abitato da dei, spiriti e ogni genere di creatura.

9. Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Rainbow Six: Siege si posiziona al nono posto tra i giochi più amati degli ultimi 10 anni. Lo sparatutto è stato sviluppato e pubblicato dalla casa di produzione Ubisoft e conta a oggi circa 100 milioni di giocatori attivi. Pur essendo privo di una vera e propria storia, il gioco si basa su missioni da adempiere come giocatore singolo con cinque modalità di gioco online. È disponibile anche la modalità multiplayer con un massimo di dieci giocatori divisi in due squadre pronte a sfidarsi.

10. Fallout 4

Fallout 4 si posiziona come il decimo gioco più amato dagli italiani nel corso degli ultimi dieci anni. Il videogioco action RPG è stato sviluppato e pubblicato da Bethesda nel 2015 per Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One. Ambientato a Boston nel 2287 in uno scenario post-apocalittico, il protagonista Vault 111 emerge da un bunker sotterraneo a 210 anni da una guerra nucleare. L'esperienza di gioco è simile a quella dei capitoli precedenti, con possibilità di giocare in prima e in terza persona.

E le console?

Nella ricerca su Google Trends, tra i termini più cercati dagli italiani, in particolare su Google Shopping, sono state trovato varie console. Al primo posto, troviamo Nintendo Switch uscita per la prima volta nel 2017 andando sold-out in ogni angolo del globo. Al secondo posto tra le console più popolari degli ultimi dieci anni in Italia, troviamo le Sony PlayStation, in particolare la PS4 e la PS5. Al terzo posto si posizionano le Xbox One e 360, prodotte da Microsoft. Al quarto posto tra le console preferite degli ultimi dieci anni troviamo la Nintendo Wii, in particolare nella versione Nintendo Wii Family Edition.