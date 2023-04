RedMagic: nuovi dispositivi per gli appassionati di videogiochi

RedMagic continua ad ampliare la sua gamma di prodotti destinati agli appassionati di videogiochi e dopo il nuovo smartphone RedMagic 8 Pro Titanium (qui la nostra recensione), arrivano ora sul mercato un monitor 4K, una tastiera meccanica ed un mouse da gaming. Prodotti dalle complete ed avanzate caratteristiche, con un accattivante design futuristico.

Monitor 4K

Iniziamo la nostra rassegna dal nuovo monitor di RedMagic. Schermo da 27 pollici, con risoluzione 4K, refresh rate a 160 Hz, tempo di risposta di 1 ms, luminosità di 1.000 nits e compatibilità HDR.

Monitor LCD con retroilluminazione suddivisa in più di 1.000 zone, basata su 2.000 Mini Led, Ricordiamo, inoltre, il rapporto di contrasto di 1.000,000:1, la capacità di visualizzare un miliardo di colori (10 bit), la copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 e la compatibilità con G-Sync e FreeSync.

Proseguiamo con le numerose porte disponibili: 2 HDMI 2.1, una USB 3.0, una Displayport 1.4, una USB Type- C, due USB-A, una USB-B e la presa per cuffie.

Monitor dotato di un completo supporto per scrivania che consente anche la rotazione in verticale dello schermo. Infine non manca un completo sistema di illuminazione RGB al posteriore.

Il monitor è acquistabile sul sito ufficiale RedMagic con disponibilità iniziale in Nord America. Il prezzo per il mercato europeo è pari a 869 euro.

Tastiera gaming RedMagic

Proseguiamo la nostra rassegna con la nuova tastiera gaming RedMagic. Accessorio dall’accattivante look grazie al moderno design dei tasti semitrasparente, con completa illuminazione RGB.

Tastiera meccanica, silenziosa e dall’elevata qualità costruttiva con switch, sostituibili dall’utente, TT2 Speed Silver, garantiti per 100 milioni di pressioni.

La tastiera di RedMagic vanta anche un display da 1,47 pollici utile al setup della periferica.

Tastiera senza fili con batteria da 4.000 mAh e autonomia fino a 200 ore. Non dimentichiamo le tre modalità di connessione al Pc: tramite cavo, Bluetooth e ricevitore USB a 2,4 GHz.

Tastiera compatibile anche con Mac e accompagnata da un completo software utile anche alla gestione del sistema di retroilluminazione con 16,8 milioni di colori. Tastiera che sarà presto acquistabile sul sito di RedMagic a 199 euro.

Mouse Gaming RedMagic

Concludiamo la nostra rassegna con il nuovo mouse da gaming di RedMagic. Accessorio dal look originale semitrasparente che ricorda un robot. Periferica dal peso decisamente contenuto, pari a 75 gr.

Mouse velocissimo, fino a 26.000 DPI, e con microswitch Black Mamba garantiti fino ad 80 milioni di click. Periferica completamente programmabile tramite il software dedicato, con connettività Bluetooth, cavo e ricevitore USB a 2,4 GHz.

Mouse wireless alimentato da una batteria ricaricabile da 450 mAh, con un’autonomia di 100 ore.

Infine non dimentichiamo il sistema di illuminazione integrato ed il prezzo di 99 euro (in arrivo a fine Aprile).