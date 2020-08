Age of Empires III Definitive Edition, svelate data e nuove caratteristiche: tutti i dettagli

Un classico, di quelli a cui ti appassioni sempre e comunque non appena ci giochi. L’amore e il seguito che ha avuto nel corso degli anni Age of Empire è, per certi versi, inspiegabile. Sarà il fascino della storia, essere al centro dell’azione di svariate civiltà e conoscere la loro evoluzione. Fatto sta che ogni nuovo capitolo della fortunata saga viene sempre accolto in grande stile e il suo miglior capitolo in versione remake non può non avere i riflettori dell’attenzione puntati addosso.

Age of Empire III Definitive Edition, ultimo lavoro sviluppato da Tantalus Media e Forgotten Empires e pubblicato da Xbox Game Studio, è pronto a prendersi la scena e lo farà nel secondo semestre del 2020. Nelle ultime ore, però, le software house in questione hanno voluto aumentare ancor di più l’hype con un trailer che ha svelato data d’uscita e nuove interessanti caratteristiche del gioco.

Age of Empire III Definitive Edition, la data dell’uscita

Il bello arriva alla fine e nel trailer del gioco è proprio uno degli ultimi secondi a regalarci la notizia certamente più importante, ovvero il giorno in cui il titolo sarà disponibile per l’acquisto. Sul calendario bisogna segnarsi in rosso il 15 ottobre 2020, momento in cui l’edizione definitiva di Age of Empire III si potrà giocare.

Come di consueto, è già possibile effettuare il pre-order del gioco. Su Steam è disponibile a 19,99 euro e lo stesso vale per il Microsoft Store. Titolo che verrà lanciato anche su Xbox Game Pass.

Age of Empire III Definitive Edition, le nuove caratteristiche

Rimanendo sempre all’interno del trailer, gli sviluppatori hanno svelato tutte le features esclusive che la prossima versione del gioco avrà, sia in termini di modalità di gioco che possibilità di scelta.

Prima tra tutte, spicca l’aggiunta di due nuove civiltà. Oltre alle classiche e già presenti 14, adesso figurano anche inca e svedesi così da avere una lista ancora più ampia e completa.

Parlando delle modalità di gioco vanno registrate delle speciali Battaglie storiche e le missioni sfida L’arte della guerra. Due modi in più per rimanere all’interno del titolo e passare ancora più ore con un Age of Empire che non stanca davvero mai. Presente anche un multiplayer online con supporto cross-play e la possibilità di guardare una sessione di gioco da spettatore.

Da ricordare, inoltre, le migliorie apportare rispetto alla versione base. Trattandosi di una versione rimasterizzata, il gioco sfrutterà tutte le tecnologie odierne per aumentare il livello di grafica e gameplay. A tal proposito è presente il 4k UltraHD e un comparto audio totalmente modificato.

I fan di vecchia data sapranno che Age of Empire 3 uscì nel 2005 ma ebbe nel corso del tempo una serie di capitoli, ovvero Age of Discovery, The WarChiefs e The Asian Dynasties. Espansioni che evidentemente saranno incluse nella versione definitiva.