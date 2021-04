Arriva il primo grosso aggiornamento per PS5

Da mercoledì sarà disponibile il primo corposo aggiornamento per la PlayStation 5, che permetterà, tra le funzionalità più importanti, di salvare i giochi per PS5 su una memoria di archiviazione USB e condividere l'azione di gioco tra console PS5 e PS4.

Il primo grosso aggiornamento per PS5

Nel dettaglio, l'update implementa:

espansione e gestione della memoria di archiviazione di PS5, avendo l'opportunità di trasferire i giochi per PS5 dalla memoria di archiviazione interna della console alla memoria di archiviazione estesa USB

nuove funzionalità social per PS4 e PS5, tra cui lo Share Play cross-gen e la possibilità di partecipare alla sessione di gioco di un amico su entrambe le piattaforme

e la possibilità di partecipare alla sessione di gioco di un amico su entrambe le piattaforme opzioni di personalizzazione e controllo ottimizzate per console PS5, con importanti miglioramenti al menu "Game Base" , alla personalizzazione della "raccolta giochi" e delle impostazioni di visualizzazione dei trofei

, alla personalizzazione della "raccolta giochi" e delle impostazioni di visualizzazione dei trofei nuove funzionalità per PlayStation App, per semplificare al massimo la connessione da remoto.

Playstation 5: salvare i giochi su USB

Come detto, con il nuovo aggiornamento è possibile salvare i giochi per PS5 su unità USB esterne compatibili. Grazie a questa funzionalità ora si possono trasferire i giochi dalla memoria di archiviazione interna della console alla memoria di archiviazione estesa USB. È il modo perfetto per estendere la capacità di archiviazione della console; quando l'utente è pronto per giocare, puoi copiare nuovamente i giochi nella memoria di archiviazione interna della console.

Share Play cross-gen

Con questa funzione, i giocatori PS4 e PS5 potranno utilizzare "Share Play" mentre chattano nei party. Ciò significa che gli utenti della console PS5 possono consentire ai loro amici su console PS4 di visualizzare la loro schermata di gioco o persino provare i giochi per PS5 tramite Share Play e viceversa. Le opzioni includono la possibilità di condividere lo schermo con un amico e cedere virtualmente il proprio controller, o uno secondario, a un amico e giocare insieme a giochi cooperativi.