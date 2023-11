Luna: arriva in Italia il servizio di cloud gaming di Amazon

Debutta anche nel nostro Paese il servizio di cloud gaming di Amazon denominato Luna. Questa piattaforma consente di giocare come se si stesse guardando un film in streaming, senza bisogno di PC o console. Per iniziare, è sufficiente collegarsi al sito Internet luna.amazon.it

Luna vanta le stesse funzionalità già rilasciate negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada, e una vasta selezione di giochi. Si può accedere a Luna da vari dispositivi: Fire TV, smart TV, tablet Fire, PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, dispositivi mobili Android e su alcune selezionate smart TV di Samsung e LG.

E’, ovviamente, necessaria una connessione ad Internet a banda larga o ultralarga. La risoluzione massima è in Full HD.

Giochi per i clienti Amazon Prime

I clienti Amazon Prime possono giocare a Fortnite, Trackmania e ad una selezione di giochi a rotazione senza costi aggiuntivi. Inoltre, è possibile collegare il proprio account Ubisoft per divertirsi con selezionati giochi Ubisoft per PC di cui si è già in possesso, oppure acquistarne di nuovi.

Abbonamenti

Gli utenti possono anche sottoscrivere diverse opzioni di abbonamento, ognuna delle quali consente l’accesso ad una vasta gamma di giochi:

Luna+: è la libreria più ampia e diversificata e include giochi di tutti i generi: azione, avventura, classici e tanti altri, con titoli come Team Sonic Racing, Spongebob: Battle for Bikini Bottom e Batman: Arkham Knight. Inoltre, gli abbonati a Luna+ hanno accesso agli stessi vantaggi dei clienti Amazon Prime, tra cui Fortnite, e l’opportunità di accedere ai giochi Ubisoft per PC. Luna+ è disponibile a 9,99 euro al mese. È possibile provare Luna+ gratuitamente con una prova di 7 giorni.

Ubisoft+: consente l’accesso agli ultimi titoli Ubisoft appena rilasciati, tra cui l'ultimo Assassin's Creed Mirage e l’imminente Avatar: Frontiers of Pandora. Inoltre, gli abbonati hanno accesso ad un ampio catalogo di giochi delle più amate serie Ubisoft, come Assassin's Creed, Rainbow Six e Far Cry. L'abbonamento a Ubisoft+ è disponibile a 17,99 euro al mese.

Jackbox Games: disponibile solo su Luna, l'abbonamento mensile Jackbox Games da 4,99 euro include party game popolari come Quiplash, Trivia Murder Party e Drawful.

Controller

Il servizio di cloud gaming di Amazon è compatibile con i controller di Xbox e Playstation e con mouse e tastiera. E’ anche possibile giocare utilizzando lo schermo touch di smartphone e tablet.

Inoltre Amazon ha realizzato un controller ufficiale progettato e ottimizzato per Luna ed in grado di collegarsi direttamente ai server cloud di Amazon tramite Wi-Fi, per ridurre la latenza di gioco. Grazie alla tecnologia Cloud Direct, è possibile passare senza problemi da uno schermo all'altro, per esempio da Fire TV a uno smartphone, senza bisogno di ulteriori pairing o configurazioni. Il controller Luna è disponibile su Amazon al prezzo promozionale di 39,99 euro, invece di 69,99 euro, fino al 27 novembre.

Giochi su Fire TV

Oltre a Luna, Amazon annuncia il perfezionamento dell’interfaccia utente di Fire TV con una nuova sezione dedicata a tutti i giochi. La sezione riunisce i migliori videogiochi e contenuti per Fire TV, tutti in un unico luogo. Per iniziare a giocare basta selezionare la sezione Giochi nella tab Trova di Fire TV.