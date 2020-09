Call of Duty Black Ops Cold War, presentato il multiplayer: tutte le nuove caratteristiche

Va bene la storia, le prime immagini e l’annuncio ufficiale. I fan di Cod, però, aspettavano un altro momento, una rivelazione ben più seguita del resto. Stiamo parlando del multiplayer, da sempre modalità più amata e giocata per quanto riguarda la ben nota saga sparatutto in prima persona. Nelle ultime ore sono state rese note, tramite un trailer, tutte le novità che i videogiocatori si ritroveranno su Call of Duty: Black Ops Cold War, lato online, a partire dal 13 novembre 2020.

Il video di presentazione è servito per mostrare delle sequenze di gameplay, dare un primo sguardo ai vari personaggi e soprattutto scoprire nel dettaglio le varie mappe che andranno a contraddistinguere le partite in multiplayer.

Supporto su più piattaforme

La caratteristica che balza in primo piano è legata al cross-platform. Un supporto che certamente farà la felicità di ogni giocatore che potrà dunque trovare utenti di diverse console e non solo. É stata annunciata anche la cross-generation, insieme al cross-progression. Le ultime due sfaccettature permetteranno di traghettare il videogioco anche nella nona generazione videoludica. Chi acquisterà il nuovo Cod su attuali console potrà poi ritrovarsi tutti i progressi anche nelle nuove Xbox Series X/S e Ps5, qualora decidesse di passare alla next-gen.

Call of Duty Black Ops Cold War, il gameplay

Legandoci alla presentazione ufficiale del gioco, si parla della “classica atmosfera del multiplayer di Black Ops portata su un nuovo livello.” Gameplay rinnovato e migliorato, guarigione e movimenti degli operatori più innovative e un nuovo sistema di momenti cinematografici sono altre caratteristiche in risalto.

Parola chiave del multiplayer di Call of Duty Black Ops: Cold War è anche Deniable Operation. Tradotto letteralmente in ‘operazioni negabili’ dunque segrete. Una sorta di missioni sotto copertura, lontano dalla luce del sole descriveranno in maniera più realistica il mondo di gioco, non dimenticandoci che siamo all’interno della Guerra Fredda. Il tutto permette di costruire un’atmosfera più vera e darà la possibilità di optare per diversi modi di approccio alle operazioni. Dunque, stili di gioco differenti.

Call of Duty Black Ops Cold War, le diverse ambientazioni

Affrontando il tema mappe, il trailer mostra ampiamente alcuni dei nuovi territori che i videogiocatori andranno ad esplorare nel corso del multiplayer. Ambientazioni come Miami, Nord Atlantico, Angola, Uzbekistan e Monti Urali. Siamo davanti a delle location totalmente diverse tra loro, pronte a garantire una certa varietà e un approccio che dovrà essere differente a seconda dei luoghi in cui ci si troverà.

Ultimi istanti del trailer dedicati alla modalità che certamente contraddistingue anche Cold War, ovvero Zombi, l’esperienza cooperativa evoluta per il nuovo capitolo. Dovranno essere rivelati ulteriori dettagli.

Call of Duty Black Ops Cold War, la beta

Informazioni che terminano con la beta, altra questione tanto attesa dai fan per poter mettere le mani in anteprima sul titolo. Il primo fine settimana, 8 e 9 ottobre, sarà dedicato all’Early Access Ps4 e dal 10 al 12 ottobre per l’open beta solo su Ps4. Il secondo weekend apre anche alle altre piattaforme. 15 e 16 ottobre per Xbox e Pc Early Access oltre che l’Open access di Ps4. Ultima sessione dal 17 al 19 ottobre per tutte le piattaforme.