Call of Duty Black Ops Cold War è qui: primo trailer tra storia, gameplay e data di uscita

Era il lontano 2003 quando il primo Call of Duty si presentava al mondo videoludico. Generazioni di console, mutamenti tecnologici e cambiamenti epocali hanno attraversato i 18 capitoli principali di una saga che non conosce fine e resta sempre e comunque apprezzata dagli appassionati.

Il 2020 è difficile da comprendere sia tra i videogiochi ma evidentemente anche in ottica pandemia. Il Covid-19 ha stravolto i piani della maggior parte delle software house. Nonostante ciò, l'annuncio che tutti stavano aspettando è arrivato con un trailer in grande stile. Sarà Call of Duty Black Ops Cold War il nuovo titolo pronto a compiere il salto generazione per la serie di Activision.

I videogiocatori di tutto il mondo hanno potuto visionare per la prima volta il lato single player, mentre il 9 settembre verrà annunciato il tanto atteso multiplayer.

Call of Duty Black Ops Cold War, la storia

Guerra fredda al centro delle operazioni. Siamo nel 1981 nel pieno del conflitto geopolitico dei primi anni ‘80. La campagna per giocatore singolo permetterà di esplorare fatti realmente accaduti e incontrare personaggi che nella vita reale hanno segnato non poco il periodo storico. Uno su tutti l’allora presidente degli Stati Uniti d’America Ronald Reagan, già presente nel trailer.

Il combattimento avverrà in varie scenari di rilevanza storica. Ci si sposterà tra le vie di Berlino Est, la Turchia, il Vietnam e anche al quartier generale sovietico del Kgb. Le possibilità, però, non finiranno certamente qui in termini di mappe.

Il periodo della guerra fredda, mai affronto prima d’ora nella serie, porta con sé una ventata d’aria fresca come non mai. In un titolo interamente nuovo, i giocatori troveranno il modo per godersi a pieno l’esperienza proposta da Treyarch e Raven Software.

Importanti sfaccettature sono da ritrovate in alcune missioni secondarie e una maggiore liberà d’azione in diversi frangenti. Essendo un sequel a tutti gli effetti di Black Ops, i fan di vecchia data hanno già riconosciuto all’interno del trailer personaggi come Mason, Woods e Hudson, in prima linea insieme al protagonista. Proprio il giocatore che si andrà ad impersonare sarà personalizzabile. Il finale della storia, poi, prevederà finali multipli rendendo il tutto ancora più avvincente.

Call of Duty Black Ops Cold War, la data dell’uscita

Immancabilmente, a fine trailer il mondo intero ha conosciuto il giorno in cui verrà reso disponibile il gioco. Il 13 novembre 2020 i fan potranno mettere le mani su Cold War, ma considerando il periodo in cui uscirà sono già state rese note le diverse possibilità per acquistare la propria copia.

Apriamo il più semplice dei tre capitoli in termini di edizioni, ovviamente per Pc. Si potrà acquistare il tutto solo sullo store di Blizzard. Due le scelte possibili:

Edizione standard a 69,99 euro;

a 69,99 euro; Ultimate edition a 89,99 euro con più contenuti aggiuntivi.

Passiamo, invece, all’universo Sony e la possibilità del cambio generazione. Ecco le varie edizioni:

Standard edition per Ps4, al prezzo di 69,99 euro con la possibilità di giocarci anche su Ps5 tramite la retrocompatibilità; Cross-gen bundle, disponibile a 74,99 euro. Qui sono incluse entrambe le edizioni, sia per Ps4 che per Ps5; Ultimate Edition, evidentemente la più completa acquistabile a 99,99 euro. Qui troviamo le due versioni tra old e new gen, oltre tutti i bonus aggiuntivi in digitale.

Chiudiamo il tutto con le versioni Xbox, dove non c’è nessuna differenza rispetto a quanto proposto per le console Sony. Presenti le tre edizioni con le varie possibilità di giocare su più generazioni.