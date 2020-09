Giochi più venduti in Italia, Gta V si conferma leader (ma quante novità)

Altro giro e altri responsi. L’associazione IIDEA è nuovamente impegnata a darci una panoramica completa, indicativa e significativa su come i videogiocatori italiani spendono i proprio soldi per arricchire la libreria a loro disposizione. Le classifiche odierne, relative alla settimana dal 17 al 23 agosto, ci permettono di trarre conclusioni importanti, ma la costante è sempre e solo una: Gta V resta comunque in vetta, succeda quel che succeda il titolo di Rockstar da lì non si schioda.

Le liste a disposizione sono, ovviamente, tre. La prima (aggregata) prende in considerazione ogni tipo di piattaforma e tra le prime dieci posizioni troviamo ben sei volte Ps4, tre volte Switch e una volta Pc. Un chiaro segnale, anche qui immutato nel tempo, come la maggioranza dei videogiocatori italiani preferisca la proposta di Sony. Passando al secondo raggruppamento, vengono considerate solo le console, mentre l’ultima classifica riguarda il computer.

Top 10 aggregata

Partiamo dalle posizioni più interessanti. Come detto ampiamente in apertura, Gta V si piazza davanti a tutti e non potrebbe essere altrimenti. I costanti, ormai da anni, aggiornamenti al lato online del gioco sono praticamente una certezza dell’aumento delle vendite. Piaccia o no, Rockstar ha trovato la formula giusta per durare nel tempo senza far scendere l’interessamento e il numero di giocatori presenti all’interno di un mondo che ha segnato un prima e un dopo nella storia dei videogiochi.

Le sorprese arrivano non appena scendiamo di un solo gradino. Rispetto alla classifica relativa alla settimana dal 10 al 16 agosto, qui in seconda posizione si piazza il titolo per Switch Animal Crossing: New Horizons, spodestando addirittura Call of Duty Modern Warfare. Il simulativo tanto apprezzato dalla community riesce anche a battere la “concorrenza” di Ghost of Tsushima, che comunque ritrova la terza posizione dopo essere arrivato quarto in precedenza.

In termini di sviluppatori, le maggiori presenze in griglia le raccolgono Sony, Nintendo e Mojang, tutti con due titoli.

Ecco la classifica dalla quarta alla decima posizione:

Fifa 20 (per Ps4);

Paper Mario: The Origami King (per Switch);

Call of Duty: Modern Warfare (per Ps4);

Minecraft (per Ps4)

Minecraft: Nintendo Switch Edition

Nba 2k20 (per Pc);

The Last of Us Part II (esclusiva Ps4).

Top 10 console

Passando al secondo raggruppamento le differenze non sono molte. Siamo davanti ad una classifica quasi totalmente identica alla precedente, con l’unica eccezione relativa alla nona posizione. Togliendo Nba 2K20 che figurava per Pc, qui troviamo The Last of Us Part II e Gran Turismo Sport per Ps4 a chiudere la top.

Top 10 Pc

Trovare l’unica classifica senza Gta V in vetta è difficile ma succede in chiusura. Su Pc, infatti, il gioco più venduto della settimana è Nba 2k20. L’attesa per il prossimo e ormai imminente capitolo ha fatto certamente aumentare la voglia di giocare alla versione videoludica del basket americano. Il titolo Rockstar si posiziona, comunque, in seconda posizione. Gradino più basso del podio per Batman Arkham Collection.

In termini di software house, la prima piazza virtuale è di Square Enix con due giochi presenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La classifica dalla quarta alla decima posizione: