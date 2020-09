Calcio e Holly&Benji: un binomio che spodesta Gta nella classifica dei giochi più venduti

Clamoroso colpo di scena nelle classifiche settimanali dei giochi più venduti in Italia. Nel nostro Paese è Captain Tsubasa: Rise of New Champions a prendersi l’ambita prima posizione nell’arco di tempo che va dal 24 al 30 agosto 2020. Il sorpasso incredibile del nuovissimo gioco di calcio vede scendere addirittura al quarto posto un leader incontrastato nell’ultimo periodo come Gta V. Altra sorpresa in tal senso è relativa ad Animal Crossing: New Horizons che riesce a superare lo stesso titolo Rockstar piazzandosi in terza posizione.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions è uscito lo scorso 28 agosto 2020 e alla prima occasione buona si è preso il primato assoluto in Italia. Come spiegato è sì una notizia sorprendete, ma per certi aspetti non è poi così assurda. Gli italiani amano il calcio, lo sanno pure i muri e certamente rimane nell’immaginario collettivo di ogni buon bambino italiano il cartone animato di Holly&Benji. Il tutto unito ai videogiochi ha, dunque, creato una miscela esplosiva e soddisfacente.

Top 10 aggregata

Come sempre, i dati arrivano direttamente dall’associazione IIDEA. Partiamo con la classifica che prevede ogni tipo di piattaforma, dunque la più interessante e veritiera. Nei primi tre posti, troviamo per ben due volte il già citato Captain Tsubasa: Rise of New Champions: in vetta ci va la versione Ps4 e subito dopo la controparte per Switch. Noto anche il terzo posto, con Animal Crossing: New Horizon.

Di seguito la classifica dalla quarta alla decima posizione:

Grand Theft Auto V (Ps4);

Ring Fit Adventure (Switch);

Spider-Man (Ps4);

Ghost of Tsushima (Ps4);

Dragon Ball Xenoverse 2 (Ps4);

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ps4);

Minecraft (Switch).

Top 10 console

Citiamo la classifica in questione solo per doveri di cronaca, essendo identica in ogni sua posizione alla controparte aggregata. Ovviamente nella precedente lista figurano solo PS4 e Nintendo Switch per cui il gioco è subito fatto.

Top 10 Pc

Cambiando l’ordine degli addendi il risultato cambia nel caso dell’odierna classifica per Pc. In prima posizione troviamo, infatti, NbA 2k20. Il titolo di basket è già disponibile, dal 4 settembre, nella sua versione 2021. Subito dietro è la volta di Microsft Flight Simulator che tanto bene ha fatto parlare di sé, mentre a chiudere il podio ci pensa Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Ecco le posizioni dalla quarta alla decima:

Ancestors: The humankind Odyssey;

Two Point Hospital;

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy;

Captain Tsubasa: Rise of New Champions;

Tomb Raider;

Anno 1404;

Grand Theft Auto V.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Spendiamo qualche parola in più per il gioco più venduto, ovvero il titolo sviluppato da Tamsoft e pubblicato da Bandai Namco per Ps4, Pc e Nintendo Switch. Si tratta di un videogioco ispirato al famosissimo cartone animato giapponese Holly&Benji.

Presenti una serie di modalità davvero interessanti e che fanno vivere a pieno un'atmosfera inimitabile di un calcio in versione cartoon davvero adorato dai più piccoli e non solo ai tempi di Holly&Benji: