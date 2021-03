Sferico e con impugnatura naturale: come sarà il super controller VR per PlayStation 5

Dopo la recente presentazione del sistema per la realtà virtuale di nuova generazione per PlayStation 5, il colosso dei videogame ha svelato ulteriori dettagli sul nuovo controller che giocherà un ruolo fondamentale nell’offrire ai giocatori l’esperienza VR. Si tratta, per ora, solo di un prototipo, che sarà presto consegnato alle community di sviluppo per avere i primi feedback ufficiali.

Il nuovo controller VR di PlayStation 5 sarà sviluppato sulle basi dell’innovazione introdotta con il controller wireless DualSense, che ha cambiato la percezione dei giochi su PS5 con un nuovo modo di sfruttare il senso del tatto. La stessa innovazione sarà introdotta anche per l'esperienza di gioco in realtà virtuale.

Il design dei nuovi controller VR per PS5

Il design unico del controller VR di nuova generazione assume una forma sferica per consentire un’impugnatura naturale e una grande libertà durante il gioco. L’assenza di vincoli al movimento delle mani del giocatore offre infatti agli sviluppatori la possibilità di creare esperienze di gioco uniche. Ottimo anche l'ergonomia, che permette al controller di essere ben bilanciato e comodo da tenere in mano.

Le caratteristiche del nuovo controller

Tra le caratteristiche e funzionalità che i nuovi controller garantiscono, si segnalano: