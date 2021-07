Finalmente disponibile il controller Xbox a tema Space Jam

L'annuncio era arrivato lo scorso 23 giugno, ora sul Microsoft Store è disponibile l'edizione speciale del controller wireless Xbox a tema Space Jam e, in particolare, alla Tune Squad. La nuova variante si affianca a quelle giallo acido e rosso mimetico. Il joypad è acquistabile al prezzo di 64,99 euro.

Nuovo controller Xbox a tema Space Jam

Il controller Xbox è caratterizzato da colori e design ispirati al mondo dei Looney Tunes e in particolare alla pellicola Space Jam: New Legends che vede come protagonista la superstar NBA Lebron James. Le superfici sono scolpite, la geometria è raffinata e le opzioni di condivisione avanzate del controller assicurano comfort e controllo di qualità, per non dimenticare la carica della batteria che dura fino a 40 ore di utilizzo.

Per il resto, il controller Xbox ispirato a Space Jam ha le stesse caratteristiche del joystick base della console Microsoft: