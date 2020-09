Pes 2021, giusto comprare il gioco adesso o meglio aspettare l’aggiornamento di ottobre?

La pandemia ha portato con sé problematiche di ogni tipo e ben più grandi del mondo dei videogiochi, questo è certo e scontato. Nell’universo videoludico, però, si è costretti a vivere una realtà in cui prendere una decisione risulta più difficile di altri tempi. Lo sa bene Konami che ha dovuto scegliere innanzitutto se portare avanti un nuovo capitolo o rimandare il tutto al 2021 e, una volta materializzato il season update, quale finestra di lancio utilizzare.

Aprendo la parentesi del calcio reale, la stagione 2019-’20 è finita in largo ritardo per cause che tutti conosciamo bene. La fine delle principali competizioni nazionali ad inizio agosto e dei tornei europei nelle ultime battute del mese più caldo dell’anno hanno fatto slittare tutto anche in termini videoludici. Sia Konami che Ea si sono trovati di fronte ad un bivio incredibile. Posticipare l’uscita delle rispettive proposte ad ottobre o comunque mettere sugli scaffali qualcosa a settembre? Per quanto riguarda Fifa 21, la data scelta è il 6 ottobre e non è indifferente. Dopo aver terminato la passata annata, le squadre hanno adesso tempo fino al 5 ottobre per completare le operazioni di mercato. La sessione di trattative finisce proprio un giorno prima del day-one di Fifa, dunque con la possibilità concreta di avere fin da subito un gioco aggiornata e in linea con la stagione 2020-’21.

Konami, nell’intera vicenda, ha preso una strada completamente diversa. Il season update di Pes 2021 è disponibile dal 15 settembre ed evidentemente presenta contenuti a cavallo tra le due annate. Alcune maglie, ad esempio, sono relative al 2020-’21, mentre altre divise sono già passate ma presenti fino ad ottobre. Anche in termini di trasferimenti è impossibile trovare le rose complete per la prossima annata, dato che comunque bisogna aspettare il 5 ottobre per avere ogni ufficialità. Gli sviluppatori hanno individuato un’altra data chiave in cui risovere il problema, ovvero il 22 ottobre. Qui una serie di squadre e campionati verranno proiettate nella nuova annata, andando a riallineare il tutto.

Sostanzialmente il gioco dal 15 settembre al 21 ottobre sarà congelato o quasi, poiché si potrà fare poco più di quanto già accade ad oggi su Pes 2020. Dal 22 in poi, libero spazio al vero nuovo aggiornamento in salsa 2021. Ecco che la domanda sorge spontanea: non era meglio far uscire il gioco direttamente alla fine del mercato? Evidentemente la scelta è ricaduta su altre questioni. Per i videogiocatori appassionati che già hanno il capitolo precedente è chiaro come sia decisamente meglio pazientare ancora un po’ prima di acquistare il season update, ma anche per chi su avvicinerà per la prima volta all’universo Pes è consigliabile la finestra di fine ottobre come l’ideale per avere a disposizone un gioco completo e pronto per farsi catapultare nella stagione 2020-’21. La vera certezza è che dal momento in cui si scenderà in campo pad alla mano, Konami saprà stupire con grafica e gameplay in grande stile pronte ad alzare sensibilmente l’asticella del realismo.