Fifa 21, ecco le tanto attese valutazioni dei giocatori: la top 10 e gli ‘italiani’ più forti

Come ogni anno, dopo aver rivelato le principali caratteristiche del nuovo capitolo, Ea Sports concentra tutte le attenzioni di Fifa sulle valutazioni dei giocatori. Tutti gi atleti presenti nel gioco hanno un numero ben preciso che si portano dietro in ogni modalità, pronto a rappresentare il proprio valore tecnico. I videogiocatori, soprattutto coloro che amano il Fut ma anche la modalità carriera, aspettano con ansia questo momento per conoscere nel dettaglio con quali calciatori si potrà fare la differenza.

L’entusiasmo è alto in ogni classifica e la top 100 annovera tutti i talenti più cristallini attualmente presenti in Fifa 21. Per quanto riguarda la vetta, ci sono pochi dubbi su chi sia il più forte in assoluto. Con una valutazione di 93 troviamo Lionel Messi davanti a tutti. Dietro l’argentino non poteva non esserci Cristiano Ronaldo con 93 della Juventus, che ovviamente anche per l’odierna edizione di Fifa purtroppo si chiamerà Piemonte Calcio, vista l’assenza della licenza ufficiale. A chiudere il podio ci pensa uno che sicuramente avrebbe meritato il pallone d’oro in questo strano 2020, ovvero Robert Lewandowski con 92.

Di seguito le posizioni dalla quarta alla decima:

Kevin De Bruyne con 91;

Neymar Jr con 91;

Jan Oblak con 91;

Virgil van Dijk con 90;

Kylian Mbappe (cover star di Fifa 21) con 90;

Mohamed Salah con 90;

Sadio Manè con 90.

Valutazioni Fifa 21, l’Italia

Visionate le stelle più forti del gioco, soffermiamoci sul nostro Paese. Nella top 10 abbiamo già visto una presenza italiana, con il Piemonte Calcio (Juventus) legato a Cristiano Ronaldo. Interessante, però, conoscere i primi 10 giocatori della Serie A. Ricordiamo che il campionato avrà la licenza in Fifa 21, anche se come detto mancherà la Juve e anche la Roma.

Il podio assoluto viene completato da Paulo Dybala sempre della Juventus con la valutazione complessiva di 88, mentre sul gradino più basso del podio è presente Samir Handanvoc dell’Inter con 88.

Ecco la top 10 (posizioni dalla quarta alla decima):

Kalidou Kulibaly con 88, occhio però ad un possibile trasferimento del giocatore lontano dall’Italia;

Ciro Immobile con 87, sorprende non trovare la scarpa d’oro 2020 nel podio e tra i primi 10 calciatori più forti dell’intero gioco;

Woiciech Szczesny con 87;

Giorgio Chiellini con 87;

Alejandro Gomez con 86;

Romelu Lukaku con 85, valutazione discutibile vista l’ottima stagione del belga;

Luis Alberto con 85.

Valutazioni Fifa 21, gli attaccanti

Chiudiamo la carrellata di classifiche con una delle più importanti in termini di gol, ovvero la top 10 delle punte. I giocatori offensivi che fanno la differenza sotto porta. Ovviamente, abbiamo dei ritorni scontati rispetto a quanto già visto in precedenza. I più forti risultano Cristiano Ronaldo con 92 e subito dopo Robert Lewandowksi con 91. Chiude il podio l’atleta di copertina di Fifa 21, ovvero Kylian Mbappe con 90.

Di seguito la classifica dalla quarta alla decima posizione: