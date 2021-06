Cloud gaming, da oggi si potrà giocare ai videogiochi Xbox su PC

Xbox Cloud Gaming è disponibile via browser su pc Windows 10 e dispositivi Apple in 22 Paesi, Italia compresa. L'annuncio è arrivato nella serata di ieri dalla vicepresidente Catherine Gluckstein. Tutti i giocatori abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, dotati di una connessione WiFi potente, potranno giocare a 100 titoli esclusivi direttamente sul proprio dispositivo. Sarà sufficiente:

accedere a Xbox.com/play su Microsoft Edge, Chrome o Safari utilizzando un PC o un dispositivo mobile

scegliere tra un catalogo di oltre 100 giochi disponibili

I titoli di Xbox su PC e smartphone

Microsoft si sta impegnando a rendere l'esperienza di cloud gaming sempre più appagante e performante, per questo ha rivelato che il servizio Xbox Cloud Gaming adesso si basa sull’hardware di Xbox Series X, consentendo a un numero sempre più ampio di giocatori di sperimentare tempi di caricamento più rapidi, frame rate migliorati e una nuova generazione di gaming.

Per assicurare una latenza ancora più bassa, un’elevata qualità dell’esperienza di gioco su un range di dispositivi più ampio, lo streaming sarà a 1080p e fino a 60fps. «Prossimamente - fanno sapere da Xbox - continueremo a portare avanti il nostro processo di innovazione e ad aggiungere più funzioni per migliore l’esperienza di gioco in cloud».