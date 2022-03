Cosa sappiamo sui nuovi giochi gratis di Netflix

Netflix amplia il proprio catalogo con tre nuovi giochi gratis, inclusi nel costo dell'abbonamento. Si tratta di tre titoli di genere differente, pensati per andare incontro alle esigenze degli utenti: 'This Is A True Story' sviliuppato da Frosty Pop, e 'Shatter Remastered' e 'Into The Dead 2: Unleashed' di Pik Pok.

I nuovi giochi gratuiti di Netflix

'This Is A True Story' è un gioco a quiz pensato per condividere la storia vera di una donna dell'Africa subsahariana che lotta quotidianamente per trovare acqua per la sua famiglia. Basato su interviste ed esperienze reali, consente ai giocatori di esplorare uno straordinario paesaggio dipinto a mano, mentre affrontano una tempesta di vento, catturano bracconieri e stringono amicizia con una capra.

'Shatter Remastered' è invece un gioco in stile retro, il cui scopo è distruggere mattoncini tra tipiche dinamiche d'azione, colpi di scena e incredibili lotte contro i boss. Si tratta della versione aggiornata di Shatter, il premiato gioco del 2009 di Sidhe, rilasciato in origine per la Playstation 3. Ritenuto da molti come il gioco che ha ridefinito il genere di giochi in cui si distruggono mattoncini, include dozzine di livelli unici pieni di incredibile azione, power up, lotte contro i boss e attacchi speciali.

Nell'ultimo titolo a catalogo, 'Into The Dead 2: Unleashed', i giocatori dovranno usare ogni mezzo per salvare la propria famiglia e sopravvivere all'apocalisse zombi in un gioco ibrido ostacoli/sparatutto. Nel sequel del popolare gioco d'azione con zombie 'Into the Dead', dovremo respingere i sempre più minacciosi zombie attraversando terreni insidiosi.

Per divertirsi con i giochi di Netflix disponibili su dispositivi Android e iOS, è sufficiente avere un abbonamneto attivo, non sono previsti costi aggiuntivi. È possibile accedere all'area 'gaming' da una riga dedicata all'interno dell'app, sia da smartphone che da tablet.