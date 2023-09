Lenovo Legion Go: nuova console portatile con Windows 11

Lenovo ha presentato ad IFA 2023 la nuova console portatile Legion Go compatibile con i videogiochi per PC Windows.

Dotata di un processore AMD Ryzen Z1 Extreme con scheda grafica AMD RNDA, Lenovo Legion Go è un dispositivo con sistema operativo Windows 11 e display da 8,8 pollici QHD+ 16:10. Questo schermo touch raggiunge una luminosità fino a 500 nit e offre una gamma di colori DCI-P3 del 97%; supporta una risoluzione da 1600p a 800p e frequenze di aggiornamento di 144Hz e 60Hz.

Legion Go è dotata di RAM LPDDR5X (7.500 Mhz) fino a 16 GB e di un SSD PCIe Gen4 fino a 1 TB, con slot micro SD fino a 2 TB.

Proseguiamo con la batteria da 49,2 Wh, con ricarica rapida (70% in 30 minuti). Non dimentichiamo l’avanzato e silenzioso sistema di raffreddamento con ventola integrata.

Sulla console Legion Go troviamo anche due controller laterali con un trackpad integrato, un grande D-pad, una rotellina del mouse angolata ed un totale di 10 pulsanti dorsali mappabili, grilletti e pulsanti dell’impugnatura. L’utente può, inoltre, staccare i controller dal corpo della Lenovo Legion Go e utilizzare il cavalletto sul retro per sostenerla su qualsiasi superficie.

Lenovo Legion Go è dotata di doppie porte USB Type-C con uscita video DisplayPort 1.4 e ricarica nel formato Power Delivery 3.0. La connettività include il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.2 .

Progettata specificatamente per Lenovo Legion Go, l’applicazione integrata Legion Space

consente agli utenti di accedere rapidamente a tutte le piattaforme di gioco e agli store online, visualizzare tutti i giochi installati localmente e persino acquistare videogiochi tramite Legion Game Store in collaborazione con Xbox Game Pass Ultimate, con un abbonamento incluso di 3 mesi.

La disponibilità di Lenovo Legion Go è prevista da ottobre 2023 con un prezzo a partire da 799 euro.