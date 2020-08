Tutto pronto per Mafia Definitive Edition: scopriamo nel dettaglio il tanto atteso remake

Conoscere il glorioso passato per scrivere un futuro brillante. Insegnamento più che giusto e da tenere sempre in mente. Quando il presente non gira alla perfezione, però, arriva il momento di rispolverare quanto fatto in precedenza e trovare un modo per continuare ad alimentare il meglio che si possa offrire. I ragazzi di Hangar 13 e 2k hanno messo in piedi il remake di Mafia proprio partendo da questo solido concetto e il risultato, almeno ad una prima impressione, è davvero notevole.

Il panorama videoludico torna a parlare di Mafia Definitive Edition grazie ad un corposo video gameplay che gli sviluppatori hanno da poco rilasciato. Una sessione di gioco che ci permette di trarre tanti nuovi concetti, fare il punto della situazione con ciò che già sappiamo e proiettarci nel momento in cui uscirà il tanto atteso titolo, ovvero il 25 settembre 2020 su Ps4, Xbox One, Steam e prossimamente anche sul negozio Epic Games.

Mafia Definitive Edition, la storia

Dal 2002 è passato molto tempo e il mondo dei videogiochi ha subito cambiamenti a raffica. Ci sono trame e narrazioni che, però, restano nell’immaginario collettivo e chi ha già giocato alla prima versione di Mafia non si è mai scordato l’avvincente e dinamica avventura di Tommy Angelo in quel di Lost Haven.

Per chi si avvicinerà per la prima volta al gioco con l’odierna edizione è tempo di chiarire le idee e avere una piccola anteprima anche in termini di storia, visto che il punto forte è ovviamente la main quest. Come detto ci troviamo nella fittizia città di Lost Haven quando il calendario segna 1930. La grande depressione si fa sentire, così come il fenomeno del proibizionismo americano. Le famiglie mafiose di Salieri e Morello sono in lotta per la supremazia cittadina e il nostro tassista Thomas Angelo proverà a farsi strada tra gli eventi in cui si trova catapultato.

Mafia Definitive Edition, gameplay e nuove qualità

Siamo davanti non ad una semplice remastered, bensì un remake vero e proprio. Il gioco è stato ricostruito da zero in ogni aspetto, così da offrire un prodotto al passo con i tempi e la generazione videoludica attuale.

Andando nello specifico, il gioco viene definito un remake ampliato della versione originale. In termini grafici siamo davanti ad una delle migliori rese attualmente disponibili sul mercato. Dinamiche migliorate, texture impeccabili e un 4k che fa tutto il suo ottimo lavoro.

La mappa di gioco è adesso maggiormente esplorabile, con una Lost Haven più densa e caratterizzata. Inseriti anche collezionabili da trovare e la possibilità di guidare anche motociclette in aggiunta ai già presenti veicoli iconici del passato. Proprio in termini di guida apriamo la parentesi gameplay, ora più fluido sotto tutti i punti di vista e un sistema di shouting che funziona a dovere così come la saga ci ha sempre abituato del resto. Interessante il level design tra scontri a fuoco e occasioni stealth, oltre la possibilità di cimentarsi anche in corse automobilistiche.