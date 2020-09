Marvel’s Avengers disponibile da oggi 4 settembre

Il grande giorno è finalmente arrivato per tutti gli appassionati del mondo Marvel. Il tanto acclamato MCU si sposta dal cinema per trovare posto anche tra i videogiochi con un titolo interamente dedicato ai principali vendicatori come Iron Man, Capitan America e non solo. Da oggi, 4 settembre 2020, il gioco è disponibile in ogni negozio del settore e non si sono fatte attendere le prime recensioni della stampa estera presenti su Metacritic.

Marvel’s Avengers, le caratteristiche

Prima di dare un’occhiata a come è stato accolto il gioco dagli esperti del settore fuori dal nostro Paese, bisogna fare luce su cosa abbiamo davanti. Marvel’s Avengers è un action-adventure sviluppato da Crystal Dynamics ed Eidos Montréal, oltre ad essere pubblicato da Square Enix.

Il gioco è già disponibile per Google Stadia, Pc, Playstation 4 e Xbox One. Ovviamente, visto l’anno in cui ci sarà un salto generazione, il titolo verrà successivamente rilasciato anche per Ps5 e Xbox Series X nel momento in cui usciranno le nuove console.

In termini di modalità, è presente una storia in single player nei panni degli Avengers e di Kamala Khan. Sotto il controllo di un’organizzazione scientifica, la città ha bisogno dei suoi eroi e il gruppo dei vendicatori si faranno strada per ricompattarsi e sventare la grande minaccia.

Molto interessante anche la modalità multiplayer, con un massimo di quattro giocatori per vivere al meglio l'intera proposta. Personalizzazione dei vari eroi ampia e ben caratterizzata e pronta a migliorarsi nel tempo con dlc e contenuti aggiuntivi di vario tipo.

Marvel’s Avengers, le recensioni su Metacritic

Entriamo nel vivo dell’opinione sul gioco e iniziamo a parlare di Gamers Heros. La testata ha recensito positivamente il gioco, dandogli un voto di 80/100. Secondo i colleghi:

“Il futuro della serie dipenderà dalla qualità e la regolarità di contenuti. Però, per come è disponibile adesso, il gioco rappresenta un solido ingresso nel mondo degli rpg. Il single player vale da solo l’acquisto, lasciando il diverimento, ma con approccio datato, al multiplayer ovvero un’aggiunta apprezzata dai fan.”

Insomma, già dal primo parere, possiamo intendere che il gioco è di buona fattura nella storia in singolo ma raggiunge un livello superiore quand’è il multiplayer a prendersi la scena.

Altra opinione della stampa estera tra le primissime è di Worth Playing, intenta a premiare Marvel’s Avengers con un notevole 85 su 100. Un voto che fa ben sperare. In particolare, nella recensione si legge:

“Se volete giocare ad un equivalente di un film della Marvel, allora il gioco fa un lavoro eccellente. É nettamente il miglior videogioco Avengers mai fatto e, con l'eccezione per Hulk, è la migliore versione videoludica dei supereroi fino ad oggi.”

La pagina dedicata di Metacritic pone il gioco a 75 su 100 per il complesso di recensioni attualmente presenti. Oltre le due già citate (leggendo sempre la sezione dedicata a quanto scritto dalla critica), troviamo un 80 di Shacknews, 70 di Trusted Reviews e 65 per Jeuxvideo.com, quest’ultima spiegata con un "il giocatore si deve spesso confrontare con missioni ripetitive.”

Un buon modo, nel complesso, per approcciare al meglio il titolo che certamente è consigliato agli amanti della Marvel e del genere videoludico proposto. Chiaro come dei buoni amanti di una trama longeva e avvincete incentrata solo sul single player preferiranno il fantastico Marvel’s Spider-Man di Insomniac Games, ma siamo su due livelli di proposte differenti.