Marvel’s Spider-Man, le novità della remastered: aggiunte inaspettate

I supereroi sono sempre in grado di attirare le attenzioni di un pubblico davvero gigantesco. Fumetti per appassionati, film anche per il pubblico che non li conosceva a fondo e alcuni videogiochi diventati fondamentali da avere per tutti gli appassionati del genere. Se c’è uno di loro che più di tutti è amato dai fan, probabilmente, si tratta dal buon Spider-Man.

Le avventure di Peter Parker, dalla carta stampata ai grandi schermi passando per i videogiochi, non deludono mai ed emozionano sempre. Insomniac Games ha avuto l’onore e la bravura di creare un gioco all’altezza del personaggio, “regalando” agli utenti una vera e propria perla lucente ovvero Marvel’s Spider-Man. Uscito nel 2018, sarà interamente rimasterizzato per Ps5. Proprio in rifermento a quest’ultimo lavoro, la software house e Sony hanno svelato una serie di dettagli interessanti.

Puntualizziamo, inizialmente, che l’edizione remastered di Marvel’s Spider-Man sarà disponibile su Ps5 tramite codice voucher solo nell’Ultimate Edition di Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Quest’ultima, in uscita al lancio della stessa Ps5, è acquistabile al prezzo di 79,99 euro.

Addentrandoci nello specifico dei dettagli, Sony ed Insomniac Games annunciano le novità della remastered tramite il Playstation Blog, dove si legge: “Su Ps5 sarà disponibile una Ultimate Edition comprensiva di un codice voucher per Marvel’s Spider-Man: Remastered. All’interno troverete l’intera saga di Peter e Miles, incluso un remaster del gioco originale e dei tre episodi scaricabili di Marvel’s Spider-Man: La città che non dorme mai.

Oltre a migliorare la risoluzione, abbiamo – spiegano ancora gli sviluppatori - aggiornato gran parte dei modelli per sfruttare al massimo la potenza di Ps5. I volti dei personaggi, tra cui il ‘Peter Parker di nuova generazione’, vantano animazioni straordinariamente espressive, e le strade di New York sono state rese più vibranti grazie a un maggior numero di abitanti e veicoli e a un incremento della distanza visiva. Il tutto con effetti grafici degni della nuova generazione, dai riflessi in ray tracing a sistemi di illuminazione e ombreggiatura più realistici. Al pari di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, anche questo remaster offre una modalità ad alte prestazioni con cui vivere l’azione di gioco a 60 frame al secondo. I caricamenti sono stati pressoché azzerati e non mancano il supporto all’audio 3D e al feedback aptico del controller DualSense."

Tutto nella norma fin qui. É lecito aspettarsi, soprattutto per un’esclusiva Sony, che vengano sfruttate a pieno le peculiarità di Ps5. Interessante e sorprendete, invece, la rivelazione finale: “Il gioco include tre costumi inediti per Spider-Man, nuove funzioni per la modalità foto e persino trofei aggiuntivi.” Aggiunte che non solo permettono a chi non ha mai giocato al titolo di vivere un’esperienza davvero completa, ma il gioco diventa allettante anche per chi l’ha già provato e magari platinato che, spinto dalla voglia di provare le novità, sceglierà nuovamente l’avventura di Peter Parker su console.

Insomniac Games e Sony fanno ben sperare per il futuro, con la seria possibilità di avere un secondo capitolo relativo proprio al buon Peter Parker dopo aver archiviato Miles Morales. Considerando quanto visto in Marvel’s Spider-Man è lecito aspettarsi che la storia continui e sempre tramite il Playstation Blog, gli sviluppatori hanno spiegato: “Nel corso degli ultimi mesi abbiamo lavorato sodo per assicurarci che Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e Marvel’s Spider-Man: Remastered fossero pronti insieme a P55. Abbiamo grandi progetti per il futuro della serie insieme a PlayStation e Marvel, ma al momento non vediamo l’ora che possiate giocare la nuova avventura di Miles.” Sentiremo parlare nuovamente e per molto tempo del nostro caro ‘Amichevole Spider-Man di quartiere’.