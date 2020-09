Il successo assoluto di Minecraft: dai record alle vendite che non accennano a fermarsi

Il mondo videoludico è vario, ricco di contenuti e titoli per ogni gusto e categoria. Minecraft appartiene ad una sfaccettatura collocabile in una terra di mezzo, forse inferiore ai capolavori tripla A che rendono il videogioco una vera e propria arte e probabilmente più affine a quei giochi che prendono in considerazione il divertimento nella sua forma più pura.

Il successo avuto negli anni da Minecraft lo ha elevato a colonna portante dell’intera industria dei videogiochi e, arrivato all’apice, il gioco sviluppato da Mojang non accenna a dare segnali negativi. Nel 2020 rappresenta ancora una scelta abbracciata da molti al momento dell’acquisto di un videogioco.

Minecraft, il progetto e l’uscita

Addentrandoci nella storia del gioco, i primi segnali di vita li abbiamo nel 2009. Era il 17 maggio e su Pc veniva rilasciata una versione alpha sviluppata dal programmatore svedese Markus Persson. Il titolo completo è, invece, uscito sempre per computer il 18 novembre 2011, portando la firma della software house Mojang.

I primi approcci a Minecraft sono stati più che positivi, fattore che ha spinto gli sviluppatori a produrre una versione console del gioco, poi rilasciata nel 2011 per Xbox 360 e nel 2012 per Ps3. Ad oggi, però, sono state abbracciate le attuali piattaforme di Sony e Microsft, i dispositivi mobile e Nintendo, oltre ad aver rliasciato diverse versioni. La stessa Microsft ha comprato Mojang nel 2014.

Minecraft, le caratteristiche del gioco

Siamo davanti ad un sandbox dove bisogna raccogliere risorse di vario tipo, utili per costruire, creare e andare avanti all’interno della partita. Il videogioco, poi, si divide principalmente in tre differenti modalità:

Sopravvivenza , con il nostro personaggio impegnato a tenere sotto controllo le barre di vita e fame. Costruire edifici utili a difendersi dagli attacchi nemici e lasciare andare la fantasia per creare il proprio mondo di gioco faranno andare avanti nella campagna. Presenti vari livelli di difficoltà;

, con il nostro personaggio impegnato a tenere sotto controllo le barre di vita e fame. Costruire edifici utili a difendersi dagli attacchi nemici e lasciare andare la fantasia per creare il proprio mondo di gioco faranno andare avanti nella campagna. Presenti vari livelli di difficoltà; Creativa , dove viene esclusa la possibilità di morire e si può dare libero sfogo alla propria voglia di costruire rifugi, edifici e quant’altro in piena libertà;

, dove viene esclusa la possibilità di morire e si può dare libero sfogo alla propria voglia di costruire rifugi, edifici e quant’altro in piena libertà; Avventura, con il giocatore in grado di interagire con il mondo come aprire porte, utilizzare leve e quant’altro. Possibile rimuovere blocchi solo tramite appositi attrezzi.

Minecraft, record e numeri storici

La formula che ha caratterizzato Minecraft in tutti questi anni funziona a meraviglia. Il gioco è un successo planetario e ad attestare ciò bastano gli oggettivi dati che nel tempo si sono materializzati. Il primo tra tutti è, ovviamente, legato a quanti giocatori hanno deciso di completare l’acquisto. Nel 2019, il titolo sviluppato da Mojang è ufficialmente diventato il videogioco più venduto di sempre grazie alle 176 milioni di copie vendute, superando anche Tetris (170 milioni).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cifre che lasciano davvero a bocca aperta. Contestualizzando il tutto al 2020, anche durante la pandemia, Minecraft ha venduto moltissimo. A maggio, infatti, sono state raggiunte le oltre 200 milioni di copie. Ad oggi risulta ancora uno dei titoli più venduti su Amazon. Il dato degli utenti attivi è anch’esso impressionante: 126 milioni mensili. Fare meglio sarà un’impresa quasi impossibile per chiunque. Il titolo sandbox ha certamente segnato un prima e un dopo nel mondo videoludico.