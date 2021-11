I videogiochi gratis di Netflix Games sbarcano anche su iPhone

Netflix Games è ufficialmente disponibile in tutto il mondo per gli smartphone Android in circolazione. Da giovedì 4 novembre, in Italia, Spagna e Polonia anche su iPhone è possibile giocare ai videogame della piattaforma di streaming, che può contare su un pacchetto iniziale di 5 videogame:

Stranger Things: 1984

Stranger Thinfs 3: Il gioco

Shhoting Hoops

Card Blast

Teeter Up

Netflix Games gratis su iPhone

Netflix Games su iPhone e Android non richiede costi aggiuntivi, almeno per ora: è infatti incluso nell'abbonamento per lo streaming di serie tv e film. Non ci sono pubblicità né tantomeno acquisti in-app.

Tutti i videogiochi presenti in Netflix Games sono visualizzati nella lingua predefinita del profilo selezionato, se invece la lingua non è ancora disponibile, il gioco sarà visualizzato d'ufficio in inglese. La piattaforma potrà essere utilizzata, alla pari del servizio di streaming, dal numero massimo di utenti previsti dal proprio abbonamento, e quindi 1, 2 o 4.

La piattaforma, disponibile solo per profili di utenti adulti per garantire la sicurezza dei più piccoli - che possono accedere al profilo Bambini - mette a disposizione videogiochi per i quali è necessario un collegamento ad internet, e altri che possono essere giocati anche senza una connessione Wi-Fi.

Come scaricare i videogame di Netflix su Android

Per utilizzare Netflix Games su smartphone Android è sufficiente accedere all'app e scaricare qualsiasi gioco disponibile presente nella riga e tab 'Giochi'. È quindi sufficiente visualizzare la riga 'Giochi' dedicata o selezionare i giochi dal menu a discesa delle categorie (questo su tablet) per scaricarli e giocare.

Da app Netflix Apri l'app Netflix e scorri per trovare la riga Netflix Games. Tocca il gioco. Tocca Installa gioco. Tocca Vai a Google Play. Si apre il Play Store. Tocca Installa. Il gioco sarà scaricato e installato. Al termine, scegli Apri. Dopo l'installazione, puoi trovare il gioco nella riga Netflix Games nell'app Netflix. Potrebbe anche essere disponibile sulla schermata iniziale del dispositivo o nelle app. Se richiesto, tocca Continua e quindi accedi inserendo l'indirizzo email e la password dell'account Netflix.

Da Play Store Se non trovi un gioco nell'app Netflix, puoi anche cercarlo in Google Play Store. Apri Play Store e cerca il gioco digitandone il nome oppure cerca "giochi Netflix”. Tocca Installa. Il gioco sarà scaricato e installato sul dispositivo. Al termine, scegli Apri.



Download giochi Netflix su iPhone

Per utilizzare i videogame di Netflix su iPhone, allo stesso modo è necessaro selezionare e scaricare qualsiasi gioco presente nella riga 'Giochi' dell'app sullo smartphone, quindi visualizzare la riga 'Giochi' dedicata o selezionare i giochi dal menu a discesa delle categorie (su un iPad) per scaricarli e giocare.