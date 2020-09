Le principali notizie della settimana: Ps5 al centro, ma anche nuove uscite e anticipazioni

Menu ricco, ricchissimo quello relativo alla settimana che va dal 14 al 20 settembre. Ci ritroviamo la domenica per discutere di una sette giorni intensa, in cui il mondo dei videogiochi ha scoperto ogni singolo dettaglio ancora nascosto dell’offerta next-gen targata Sony, ha accolto nuovi giochi sugli scaffali e dato un’occhiata ai titoli che dal prossimo futuro andranno a scandire le giornate degli utenti tra le varie piattaforme.

Il classico riassunto di fine settimana ci porta a parlare di tematiche davvero interessanti, sicuramente di primo piano per l’intero mondo videoludico. Non si può rimanere indifferenti davanti ad uno sviluppatore che ti svela grandi caratteristiche o una multinazionale pronta a presentarti il top di gamma per nuova generazione. In generale, il periodo è di riflessione per i videogiocatori, che presto o tardi dovranno prendere la decisione di se o quando passare alla next-gen ad esempio, o su quale nuovo gioco puntare per le prossime avventure in-game.

Addentriamoci nelle notizie, andando in ordine cronologico e non certo per importanza.

Lunedì di scontri a tema Fortnite

La settimana si apre come si sono chiuse le precedenti. Sempre Fortnite e la battaglia legale tra Epic Games ed Apple a tenere banco nelle discussioni fin dalla prima mattina. É emerso, come ultima puntata della telenovela che non sembra avere una conclusione a breve termine, che il ban del noto gioco potrebbe durare almeno un anno dai dispositivi iOS.

La botta economica e videoludica sarebbe senza precedenti per Epic Games che dovrebbe fare i conti non la maggioranza di utenti impossibilitati a giocare a Fortnite. Si attendono nuovi sviluppi.

Martedì tutti pronti per Pes

Il 15 settembre segna l’arrivo sugli scaffali dei principali negozi fisici e negli store online di eFootball Pes 2021 season update, versione aggiornata del capitolo 2020 relativo al simulativo calcistico targato Konami.

La scelta di rilasciare un semplice update di quanto visto in precedenza appare soddisfacente e i videogiocatori stanno già apprezzando il tutto. Certo è che la finestra di lancio non sembra ottimale, considerando che non prima di fine ottobre sarà a disposizone la vera e completa stagione 2020-’21. La pazienza è la virtù dei forti si dice in questi casi, giusto?

Mercoledì con l’arte videoludica

Elevare il videogioco a vera e propria arte che suscita emozioni e sentimenti. Obiettivo che sembra essere comune sia a Cd Projekt Red che a Dontnod. Entrambe le case produttrici si prendono la scena, con nuove informazioni sui due rispettivi ambiziosi giochi: Cyberpunk 2077 e Twin Mirror.

Soffermandoci sull’open word stile cyberpunk, il senior quest designer del gioco ha risposto ad una serie di domande per descrivere alcuni dettagli della produzione. Attenzione puntata sulla relazione tutt’altro che banale con i companion e le peculiarità di Night City.

Passando a Twin Mirror è stata rivelata la data d’uscita, 1 dicembre 2020, con un trailer alquanto intrigante e intriso di fascino.

Giovedì fermi tutti, c’è la Ps5

L’evento di Sony può dirsi concluso ed è subito tempo di tirare le somme e fare il punto della situazione. La Ps5 viene presentata in grande stile con il prezzo (499 euro per la standard e 399 per la all-digital) e la data d’uscita del 19 novembre in Italia.

Non è evidentemente tutto. Sony ha presentato i titoli al lancio, il costo di ogni tipo di accessorio della console e il nuovissimo Playstation Plus Collection, ovvero una selezione di giochi Ps4 disponibili fin dal day-one e senza costi aggiuntivi per gli abbonati al playstation plus.

Venerdì insieme a Miles Morales

Chiudiamo la carrellata di notizie principali con una panoramica interamente dedicata a Marvel’s Spider-Man Miles Morales, il sorta di dlc stand-alone pronto ad uscire al lancio di Ps5 anche per Ps4 e che ci racconterà le vicende del “secondo” uomo ragno.

Gli sviluppatori di Insomniac Games hanno regalato agli appassionati ben 7 minuti di gameplay trailer con delle informazioni non indifferenti anche sulla trama.