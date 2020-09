Le principali notizie della settimana: dall’Xbox Series S a Prince of Persia Remake

Settembre entra nel vivo e lo fa nel migliore dei modi se declinato al mondo videoludico. Il nono mese dell’anno ha già regalato molto in termini di grandi annunci, giochi degni di nota e una generale attività abbastanza alta anche tra voci di corridoio e quant’altro. Insomma c’è fermento all’interno delle varie case produttrici pronte, da una parte a giocarsi il grande salto alla nona generazione a dall’altra, a portare avanti i propri progetti di varia natura.

La seconda settimana di settembre è stata particolarmente interessante in termini di notizie, corpose per tutti gli appassionati. Arrivati a domenica è tempo di fare un riassunto della situazione, andando ad inquadrare le principali informazioni che gli ultimi sette giorni ci hanno lasciato.

The Witcher 3: Wild Hunt per next-gen, nuove informazioni

Iniziamo la nostra carrellata di notizie in ordine cronologica, partendo con un lunedì quasi interamente dedicato a scoprire qualche novità in più legata ad un annuncio arrivato a ciel sereno e che ha fatto sorridere tutti gli appassionati. Parliamo ovviamente di Cd Projekt Red che ha deciso di portare avanti il suo grande capolavoro, ovvero The Witcher 3, anche su nuova generazione.

Durante il primo giorno dell’attuale e ormai pronta a concludersi settimana, abbiamo appreso che sarà la Saber Interactive a curare concretamente il passaggio del gioco a PS5 e Xbox Series X, come già accaduto per la versione Nintendo Switch e l’upscaling in 4k.

La giornata è poi continuata sempre con Cd Projekt Red ma sul versante Cyberpunk 2077, dove si è parlato delle microtransazioni pronte a “rendere felici i giocatori”. La stessa software house ha, infatti, spiegato come voglia introdurre acquisti in-game solo per creare la sensazione di valore e offrire qualcosa di concreto e significativo.

Microsoft apparecchia la next-gen: ecco l’Xbox Series S

Passiamo al martedì e la scena se la prende tutta Microsoft con la sua seconda console di nuova generazione. Dopo i tanti e pressanti rumors che avevano contraddistinto le ore precedenti, l’azienda statunitense ha svelato la versione Series S, meno potente e più economica rispetto a Xbox Series X.

299 euro di prezzo, completamente digitale per l’assenza del lettore ottico, più compatta e in grado di offrire comunque un buon prodotto, l’Xbox Series S sarà l’alternativa e il giusto compromesso pronto a soddisfare tutti coloro che vorranno iniziare gradualmente e senza grandissime pretese il salto alla nuova generazione.

Call of Duty Black Ops Cold War, finalmente il multiplayer

Andiamo avanti per passare in rassegna il mercoledì, dedicato interamente ad un trailer che i fan stavano aspettando da molto tempo. Dopo aver svelato il titolo, la campagna single player e l’ambientazione storia, i produttori del nuovo Cod dovevano mandare in scena la parte più giocata del loro titolo, ovvero il multiplayer.

Gli appassionati si sono goduti il video, le principali novità per la modalità e già hanno segnato sul calendario le date della beta.

Il ritorno di Prince of Persia, annunciato il remake

Si chiude in bellezza, bisogna dirlo. Tutti se l’aspettavano, ma comunque la soddisfazione resta. Venerdì 11 settembre è stato il giorno della presentazione ufficiale del nuovo ambizioso progetto Ubisoft: riportare in vita la saga Prince of Persia con il remake per attuali console e Pc delle Sabbie del Tempo, uscito nel lontano 2003.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non convince ancora la grafica mostrata nel trailer, ma sono in molti a non vedere l’ora di mettere nuovamente le mani su una storia davvero impeccabile e ricca di fascino. Rivelata anche la data d’uscita fissata per il 12 gennaio 2021.