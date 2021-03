I controller wireless Xbox si colorano di giallo e rosso mimetico

Microsoft ha annunciato oggi due nuove varianti cromatiche dell'Xbox Wireless Controller, che sarà disponibile nella tonalità giallo elettrico e nell’edizione speciale "Daystrike Camo". Entrambi i joypad sono sostenibili, realizzati con materiale riciclato post consumo (PCR), e costeranno rispettivamente 59.99 e 64.99 euro.

Controller Xbox giallo elettrico

Più nello specifico, il nuovo controller Xbox Wireless giallo elettrico è caratterizzato da una colorazione giallo intenso, mai vista su nessun hardware Microsoft. Come spiegato da Microsoft, la colorazione è volutamente ispirata all'energia e alla vivacità che si trovano spesso nell'abbigliamento sportivo e nel design delle sneaker. Il bauletto giallo acido, risalta con forza sul D-pad ibrido nero opaco, mentre il dorso bianco aggiunge ancora dimensione al design. Sarà disponibile sul mercato dal 27 aprile.

Il nuovo joypad mimetico

L'edizione speciale del controller Xbox Daystrike Camo vanta invece un tema mimetico con sfumature che vanno dal rosso intenso, al grigio e al nero, aggiungendo un tocco di stile. Il nuovo pad è il terzo della serie "Camo", e per la prima volta in assoluto incorpora una presa texturizzata su tutta la superficie superiore dei paraurti per mantenere l'impugnatura più salda. Si potrà acquistarlo dal 4 maggio.