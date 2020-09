Playstation 5, svelati prezzo e data d'uscita

Tolti i veli alla nuova generazione di console targata Sony. Il tanto atteso giorno dell’ultima e importantissima presentazione è stato archiviato con un notevole successo. Tra grandi conferme, vedi prezzo e data d’uscita, fino a sorprese relativE ad alcuni videogiochi, adesso il mondo conosce tutto e di più su Ps5, la next-gen che darà spettacolo ad iniziare dal prossimo novembre e scandirà evidentemente i prossimi anni per un futuro che si prospetta scoppiettante.

Mettiamo da parte la succosa e corposa parentesi legata prettamente ai videogiochi in uscita al lancio e durante il 2021, per soffermarci interamente sulla console. Da giorni si susseguivano una marea di voci di corridoio, rumors di ogni tipo e gli utenti cominciavano a farsi idee diverse. Le aspettative salivano alle stelle e Sony con il suo evento di presentazione non ha disatteso nulla.

Playstation 5, prezzo e data d’uscita

Veniamo al dunque, il nucleo dell’intera questione. Siamo davanti, innanzitutto, a due versioni della medesima console. Sony, come ben sappiamo, propone una versione all-digital e una più “completa” con la presenza del lettore disco ultra hd blu-ray. Una differenza sostanziale che non va però ad intaccare altre caratteristiche. La potenza di fuoco e tutte le specifiche tecniche che le rendono next-gen sono identiche da entrambe le parti. Varia non poco il prezzo. Come si aspettavano tutti, la digital edition costerà 399,99 euro, mentre la Ps5 “standard” sarà disponibile a 499,99 euro. Entrambi, bisogna puntualizzarlo, sono prezzi consigliato al dettaglio.

Una volta reso noto il costo della nuova generazione di console targate Sony è importante conoscere anche la data d’uscita. Il 12 novembre 2020 Ps5 sarà disponibile in sette Paesi, ovvero: Stati Uniti, Giappone, Canada, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud. Il resto del Mondo dovrà aspettare il 19 del medesimo mese, quindi questa seconda data è valida per l’Italia. I preordini sono disponibili da oggi “presso rivenditori selezionati, quindi verifica con il tuo rivenditore locale.”, scrive il Playstation Blog.

Playstation Plus Collection

Quasi come in risposta all’Xbox Game Pass, Sony ha deciso di annunciare il nuovissimo PlayStation Plus Collection.

Nello specifico, per gli abbonati a PlayStation Plus è presente una nuova offerta speciale su PS5, ovvero la Playstation Collection Plus, con la possibilità di scaricare una raccolta di giochi Ps4. In lista troviamo: Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e altri ancora. Tutto incluso in un unico abbonamento, per una maggiore possibilità di videogiocare.

Playstation 5, il prezzo degli accessori

Immancabilmente, Sony ha lasciato spazio anche a tutti gli accessori che comporranno l’intera offerta di Ps5. L’attenzione maggiore, in tal senso, era rivolta al Dualsense 5 che costerà 69,99 euro, ovviamente se acquistato in stand alone, altrimenti uno sarà chiaramente incluso con la console.

Di seguito il resto degli accessori come reso noto sul Playstation Blog: