Ps5 e la retrocompatibilità, Sony spazza via i dubbi e spiega nel dettaglio come funzionerà

La presentazione in grande stile di Playstation 5 ci ha consegnato una notevole quantità di contenuti e peculiarità da discutere nelle prossime settimane. La data del 19 novembre 2020, giorno dell’uscita anche in Italia della next-gen targata Sony, sarà preceduta da attente analisi, valutazioni e quant’altro per capire se, come e quando acquistare la nuova console.

La multinazionale giapponese, nell’ultimo evento, si è concentrata su quei dettagli ancora non svelati ma trapelati da più parti in termini di voci di corridoio e rumors vari. Il prezzo e la data d’uscita si sono presi la scena e successivamente è stato dato ampio spazio ad alcuni interessanti titoli presenti al lancio. Si è parlato anche di servizi, vedi il Playstation Plus Collection, ma non sono state spese molte parole sulla retrocompatibilità.

I dubbi che ancora tutti si portavano dietro sono stati chiariti e spiegati ufficialmente direttamente da Ceo di Sony Jim Ryan, il quale ha rilasciato un’intervista a Famitsu.

Ps5, la retrocompatibilità con Ps4

L’intervista ha evidentemente affrontato diverse tematiche, ma nulla di nuovo rispetto a quanto già ben conosciamo della nuovissima Playstation 5 e l’offerta videoludica che gira intorno ad essa. Tutto tranne la questione retrocompatibilità.

Parlando nello specifico di Playstation 4, Ryan ha dichiarato: “Nonostante il suo settimo anno, PS4 è in grado di offrire una serie di giochi in esclusiva, grazie a Worldwide Studios. Questo è molto importante, e anche se Ps5 verrà rilasciata, ci saranno decine di milioni di persone che continueranno a giocare su Ps4 in futuro. D'altra parte, tra i 100 milioni di utenti Ps4, ci sono molti giocatori che non vedono l'ora che arrivi Ps5. L'esistenza dello studio mondiale ci ha permesso di produrre più titoli di lancio che mai.

Spero che tutti saranno felici, si può anche giocare ai giochi Ps4 su Ps5. Abbiamo testato e controllato tutti i giochi attualmente sul mercato e sono molto felice di affermare che il 99% di essi sono compatibili.” Una notizia soddisfacente, con tutti gli attuali utenti di Sony in grado di utilizzare anche in futuro la libreria videoludica che si sono costruiti nel tempo.

Ps5, la retrocompatibilità con le versioni di Playstation precedenti

Se quanto detto in relazione a Ps4 era abbastanza scontato e già annunciato da tempo, rimaneva la perplessità su Ps1, Ps2 e Ps3. L’ottica di avere una retrocompatibilità era difficile solo da immaginare e la realtà dei fatti viene spiegata così dallo stesso Ryan: “Abbiamo costruito un dispositivo con particolare attenzione all'ingegneria specializzata di Ps5. Tra questi, Ps4 ha già 100 milioni di giocatori, quindi abbiamo pensato che avrebbero gradito giocare ai titoli Ps4 anche su Ps5, quindi abbiamo introdotto la retrocompatibilità Ps4.

Nel raggiungere questo obiettivo, ci siamo concentrati sull'incorporazione parallela di Ssd ad alta velocità e del nuovo controller DualSense. Quindi, sfortunatamente, non abbiamo raggiunto la retrocompatibilità con Ps1, Ps2 e Ps3.”