Champions League: il nuovo spot con i personaggi dell'universo PlayStation è futuristico | VIDEO

Sony ha presentato il nuovo spot che apparirà durante le partite di calcio della UEFA Champions League, con alcuni dei personaggi più iconici del mondo PlayStation.

PlayStation e Champions League: i nuovi spot

La collaborazione tra Uefa e il colosso dei videogiochi e dell'intrattenimento continua da oltre 24 anni in tema di esperienze calcistiche, e lo spot tv celebra la passione che unisce i fan di tutto il mondo tra calcio e videogioco.

Il filmato ritrae Kratos e Atreus di God of War guardare minacciosamente i giocatori della squadra avversaria; Ratchet e Clank appaiono sul campo da gioco attraverso una spaccatura dimensionale con una barella per soccorrere un giocatore infortunato; Aloy di Horizon Forbidden West si unisce invece alla squadra, usando la sua concentrazione e la propria esperienza tattica per elaborare una strategia e condurre i giocatori alla vittoria; infine Nathan Drake di Uncharted si arrampica abilmente sullo stadio per sostenere con orgoglio la sua squadra.