Playstation Now, svelata la lineup di settembre: quattro nuovi giochi aggiunti

Settembre è finalmente arrivato. Dopo la calda stagione estiva e un agosto intenso anche dal punto di vista videoludico, il nono mese dell'anno segna il ritorno alla quotidianità, l'avvicinamento all'autunno e soprattutto una voglia di prendere il pad in mano ancora più forte e pressante rispetto all'estate.

Sony accende una spia, dando delle nuove possibilità ai videogiocatori per tuffarsi nelle loro prossime avventure e lo fa con in consueto aggiornamento della libreria del Playstation Now.

Anche a settembre Ps4 arricchisce il proprio parco titoli in relazione al servizio di streaming. Questa volta i giochi protagonisti, che andremo a vedere nel dettaglio, sono:

Resident Evil 7

Final Fantasy XV

WWE 2K19

Observation

Ricordiamo che il Playstation Now permette di giocare a più di 700 giochi Ps4, Ps3 e Ps2 pronti per essere avviati on demand. Oltre che su Ps4, la piattaforma è disponibile anche su Pc Windows. Oltre che via streaming, è possibile scaricare 300 titoli Ps4 sulla propria console. In termini di coso, l'abbonamento mensile è di 9,99 euro. Possibile anche sottoscriverlo per 3 mesi a 24,99 euro o per un anno intero a 59,99 euro.

Resident Evil 7

Iniziamo a prendere la lente d'ingrandimento e concentrarci sui titoli aggiunti a settembre con, probabilmente, il più importante. Grazie a Resident Evil 7, i videogiocatori potranno giocare al titolo di Capcom fino al 30 novembre 2020. Il titolo è uscito in multi piattaforma il 24 gennaio 2017 e si tratta di un riuscitissimo survival horror.

Una trama tutta da vivere, finali interessantissimi e un ottimo gameplay rendono Resident Evil 7 un gioco da provare assolutamente se è stato scelto il Playstation Now. Nella storia, che non approfondiremo per ovvi motivi, ci saranno colpi di scena mentre impersoneremo il protagonista Ethan Winters in cerca della sua fidanzata in un fittizio luogo del Bayou.

Final Fantasy XV

La serie di Final Fantasy non ha bisogno di presentazioni o spiegazioni. Il suo ingresso nel Playstation Now è un'opportunità non indifferente per tutti coloro che non conoscono la saga e vogliono avvicinarsi nel migliore dei modi. Disponibile sulla piattaforma fino all'1 marzo 2021, il gioco è uscito il 29 novembre 2016.

L'action rpg sviluppato da Square Enix è il migliore della serie, almeno in termini di vendite con 5 milioni di copie solo al day one. Ovviamente incentrato sulla storia, Final Fantasy XV ci porterà a lottare nei panni di Prince Noctis e i suoi amici contro l'impero.

WWE 2K19

Chiudiamo la parentesi narrazione e trama per aprire quella legata al wrestling. Lo sport/spettacolo è riprodotto in forma videoludica da 2k ormai da diversi anni e il 9 ottobre 2018 è uscita la versione 2019. L'attesa per il rilascio del titolo è stata rilevante, considerato il ritorno della modalità 2k Showcase dedicata alla carriera di Daniel Bryan.

Il gioco è ricco di aggiunte come la nuova Torri 2K. Gli appassionati del genere saranno certamente contenti di avere a disposizone uno dei roster più ampi dell'intera saga, con moltissime leggende oltre alle superstar attuali. Nel 2019 è stato, poi, rilasciato il titolo successivo, ovvero WWE 2K20.

Observation

La lista dei videogiochi aggiunti termina con il thriller fantascientifico, dove i videogiocatori avranno il controllo dell'intelligenza artificiale di una stazione spaziale, per una narrazione diversa dai soliti canini videoludici e certamente originale. I ragazzi di No Code l'hanno sviluppato per poi essere pubblicato da Developer Digital il 21 maggio del 2019.

Il gioco è interamente basato sulla narrativa con una storia davvero avvincente e coinvolgente. Il Playstation Now offre, dunque, la possibilità di scoprire un titolo certamente interessante.