A volte ritornato: Ubisoft annuncia il remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo

Ultimamente i rumors centrano sempre la futura verità. Da tempo, infatti, si parlava insistentemente della volontà di Ubisoft di rispolverare quel capolavoro di vecchia data rappresentato da Prince of Persia le Sabbie Del Tempo. Ebbene sì, i videogiocatori non più 'di primo pelo' avranno certamente apprezzato con vivo entusiasmo l'annuncio ufficiale del remake del videogioco uscito in prima edizione nel 2003.

Ubisoft non ha lasciato nulla al caso per la presentazione del gioco. Il tutto è stato introdotto al seguitissimo e ben riuscito Ubisoft Forward, evento in cui è stata fatta una panoramica generale su tutte le novità che la casa produttrice aveva da svelare. L'attenzione mediatica più grande, evidentemente, se la prende Prince of Persia Remake e non potrebbe essere altrimenti. Certo é che i piani di Ubisoft tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 sono tutt'altro che indifferenti, se consideriamo anche i due AAA legati ad Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion. Un bel modo per traghettare la software house nella nona generazione videoludica, cosí da avere pronti via sia un titolo che strizza l'occhio al passato, che due saghe longeve sempre al passo con i tempi e pronte ad innovare con l'intraprendenza che li contraddistingue.

Prince of Persia le Sabbie del Tempo Remake, data d'uscita

"L'acclamato dalla critica Prince of Persia le Sabbie del Tempo è tornato! Affronta il viaggio nei panni del Principe per salvare il tuo regno dall’infimo Vizier nel classico gioco completamente rifatto”, recita il sito di Ubisoft nella pagina dedicata al titolo.

La presentazione ufficiale del gioco ha permesso di collocarlo in uno spazio temporale ben definito. In uscita il 12 gennaio 2021, il remake di Prince of Persia sarà disponibile per Ps4, Xbox One e Pc. Niente next-gen, dunque, nonostante il periodo in cui già saremo ben addentrati nelle varie Ps5 e Xbox Series X ed S. La qualità grafica di quanto mostrato, però, fa ben capire come sia facile aspettarselo almeno in prima battuta solo per l’attuale generazione. Il titolo è sviluppato nello specifico da Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai.

Attualmente siamo in fase di pre-order, dove sono già stati resi noti i bonus in-game. Inclusi sono presenti il set di armi originali, lo storico vestito del Principe e un filtro definito classico.

Prince of Persia le Sabbie del Tempo Remake, caratteristiche e trailer

Il tutto è stato presentato attraverso un trailer che ha messo in mostra alcune parti cruciali della narrazione, che a distanza di tanti anni risulta ancora avvincente, ben scritta e raccontata davvero alla perfezione.

Oltre alla ottima trama, troviamo una serie di sequenze di gameplay, che non vanno a discostarsi da ciò che l’iconica saga ha sempre presentato. Fa piacere rivedere le meccaniche legate al potere di riavvolgere il tempo, i rompicapi, l’arrampicata con lo splendido modo per correre sui muri e il combattimento con le varie tipologie di spade.

Ciò che a primo impatto non convince è la grafica. Stiamo sì parlando di un videogioco del 2003, ma siamo davanti ad un titolo remake, dunque rifatto da zero. Peccato che il colpo d’occhio, almeno stando al trailer, non sia totalmente al passo con i tempi e le grafiche che in generale offrono Ps4 e Xbox One. Solo il tempo e la possibilità di giocarci, però, ci dirà su che livello si presenterà Prince Of Persia Le Sabbie del Tempo Remake. Gli sviluppatori hanno ancora tempo e modo per perfezionarlo.