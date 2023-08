Razer Edge: arriva in Italia la console portatile con Android

Dopo la presentazione dello scorso anno, arriva anche in Italia Razer Edge. Si tratta di una console portatile con a bordo il sistema operativo Android.

Prodotto compatibile con migliaia di titoli, a partire dai giochi scaricabili dal Play Store. Razer Edge supporta anche lo streaming di giochi PC, Xbox da casa o dal cloud. Ricordiamo, inoltre, la compatibilità con Steam Link, Nvidia GeForce Now, PS Remote Play e con titoli di Epic Games come Fortnite.

Console dotata di un avanzato display AMOLED da 6,8” con refresh rate di 144 Hz e risoluzione Full HD+ (2400x1080). Alimentata dalla più recente piattaforma gaming Snapdragon G3x Gen 1, specificamente progettata per fornire elevate prestazioni nel gioco su mobile, Razer Edge vanta una CPU octa-core Kryo da 3 GHz con una GPU Adreno e una batteria da 5.000 mAh.

Disponibile in Italia nella versione Wi-Fi (assente il modello 5G), Razer Edge viene fornita in bundle con il controller Razer Kishi V2 Pro, dotato di feedback aptico avanzato Razer HyperSense e porta audio da 3,5 mm.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche complete di Razer Edge:

- Display: AMOLED da 6,8 pollici, risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), frequenza di aggiornamento 144 Hz

- Processore: Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform, a 5 nanometri, frequenza massima di 3 GHz

- Memorie: 6 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di archiviazione UFS 3.1, espandibile via microSD fino a 2 TB

- Fotocamera frontale: 5 MP, video a 1080p - 60 fps

- Audio: altoparlanti a 2 vie con 2 microfoni, THX Spatial Audio

- Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C, jack audio per cuffie da 3,5 mm (nel controller)

- Batteria: 5.000 mAh

- Dimensioni e peso: 260 x 85 x 11 mm, 267 grammi; 386 grammi con controller

- Sistema operativo: Android

- Controller Razer Kishi V2 Pro in cui inserire la console: alimentazione via USB-C, 2 levette analogiche, 8 pulsanti, 1 D-pad, 2 grilletti, 2 bumper e 2 pulsanti programmabili

Disponibilità e prezzo

Razer Edge è già acquistabile sul mercato italiano a 499 euro.

