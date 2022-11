Razer Wolverine V2 Pro: super gamepad per PS5 e PC

Razer annuncia il nuovo Wolverine V2 Pro, un controller wireless ricco di funzionalità, per PS5 e PC.

Iniziamo l’analisi di questo controller dal design con gli stick analogici sfalsati come sul gamepad di Xbox. Stick analogici con aggancio magnetico, sostituibili dall’utente; nella confezione troviamo due stick alti e concavi e due corti e dalla forma convessa.

Inoltre questo gamepad è dotato di pulsanti Razer Mecha-Tactile Action che consentono una pressione più rapida grazie alla distanza di attuazione di soli 0,65 mm, il 35% in meno rispetto alla media dei controller a membrana. Non dimentichiamo la croce direzionale con microswitch a 8 vie e i trigger dalla corsa regolabile. Proseguiamo con i sei pulsanti aggiuntivi e programmabili: quattro posizionati nella parte inferiore del gamepad e due vicino ai pulsanti dorsali.

Per un tocco di personalizzazione in più, il controller è dotato di illuminazione Razer Chroma RGB, che offre oltre 16,8 milioni di colori e una serie di effetti tramite l’app Razer Controller per iOS e Android.

Razer Wolverine V2 Pro integra anche una completa connettività cablata o senza fili. A bordo troviamo, infatti, la tecnologia Razer HyperSpeed Wireless: connessione ultraveloce, a 2,4 GHz, tramite il dongle USB-A in dotazione.

Prezzo e disponibilità

Razer Wolverine V2 Pro è già disponibile in pre-ordine sul sito dell’azienda ad un prezzo di 299 euro.