Recensione Asus Rog Gladius III Wireless AimPoint: un ottimo mouse per gli appassionati di videogiochi

Oggetto oggi della nostra prova è l?Asus Rog Gladius III Wireless AimPoint. Mouse da gaming in grado di soddisfare anche i giocatori più esigenti e adatto, ovviamente, anche per l?uso con i programmi tradizionali.

Periferica decisamente leggera, dall?ottima ergonomia e dalle elevate prestazioni grazie al sensore ottico con una sensibilità di 36.000 DPI. Rog Gladius III Wireless AimPoint è, inoltre, completamente programmabile dall?utente grazie al completo software dedicato.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del mouse Asus Rog Gladius III Wireless AimPoint.

Design e caratteristiche tecniche

Il mouse di Rog si presenta con un design abbastanza sobrio. Periferica non destinata ai mancini, interamente realizzata in plastica di buona qualità, nera o bianca. Su entrambi i lati troviamo una superficie zigrinata, con la rotellina rivestita in gomma; caratteristiche che migliorano il grip del mouse. Design impreziosito dal logo con retroilluminazione personalizzabile dall?utente. Periferica di dimensioni medio-grandi pari a 123 mm x 68 mm x 44 mm, con un peso di soli 79 grammi.

Mouse dotato di 6 tasti (5 programmabili). Iniziamo dai tasti principali dotati di microswitch Rog con tecnologia ottica che non richiede un contatto fisico (pur essendo presente il classico clic), garantiti fino a 70 milioni di pressioni. Inoltre l?assenza di spazio tra pulsante ed interruttore garantisce un?attuazione istantanea. Microswitch sostituibili dall?utente con modelli Omron forniti in confezione e dalla risposta più leggera rispetto a quelli pre-installati. Inoltre è anche possibile acquistare altri switch aftermarket.

Proseguiamo con i due pulsanti laterali dalla corsa abbastanza lunga, mentre nella parte superiore troviamo un piccolo comando per la selezione rapida della velocità del mouse, utilizzabile anche insieme alla rotellina, per una più precisa selezione.

Passiamo al lato inferiore dove troviamo l?alloggiamento per il ricevitore USB, quando non in uso, il pulsante per la selezione rapida dei profili utente, che analizzeremo successivamente, ed il comando per il pairing Bluetooth. Non mancano 4 piedini in PTFE sostituibili dall?utente con 4 ricambi presenti nella confezione. Infine non dimentichiamo il selettore per la gestione delle 3 modalità di collegamento del Gladius III al Pc: Bluetooth (non ideale per giocare, ma con bassi consumi energetici), tramite cavo utilizzando la USB-C frontale (utile anche per la ricarica del mouse) e attraverso il ricevitore USB da inserire in una delle porte del nostro computer; modalità wireless proprietaria ROG SpeedNova, ultraveloce, a 2,4 GHz e con una latenza inferiore a 90ms. Mouse compatibile con sistemi operativi Windows 10 e 11 e macOS 10.11 o superiore.

Il Gladius III Wireless AimPoint utilizza il sensore ottico di fascia alta ROG AimPoint dotato di livelli di sensibilità che vanno da 100 a 36.000 dpi con una deviazione di

Concludiamo con la confezione che include un cavo USB cordato, una custodia morbida, un USB dongle extender, vari sticker per il Pc e adesivi gommati da applicare al mouse per migliorare la presa e aggiungere un tocco di stile alla periferica.

Software Armoury Crate

Il Gladius III è accompagnato dal software dedicato Armoury Crate, in italiano, che include numerose ed utili funzionalità. Ricordiamo in particolare la possibilità di personalizzare i Led del mouse con alcuni effetti luminosi già preimpostati o realizzati dall'utente, sincronizzabili con altri dispositivi Rog.

Non manca, inoltre, la possibilità di programmare tutti i pulsanti, ad eccezione di quello sinistro, e la rotellina del mouse con numerose opzioni disponibili come macro, scorciatoie da tastiera, funzioni multimediali, testi preimpostati e comandi Windows come copia, incolla e chiusura programmi.

Tramite Armoury Crate è anche possibile impostare nel dettaglio le prestazioni del mouse (DPI, pooling rate fino a 1.000 Hz e altro ancora) e gestire i profili utente (5 nella memoria del mouse) in grado di ospitare setting personalizzati. Profili applicabili a singoli giochi e attivabili anche tramite il pulsante presente sul fondo del mouse.

Tra i vari menù di Armoury Crate ricordiamo anche le funzioni di calibrazione in base alla superficie, le regolazioni dell'alimentazione a batteria e la possibilità di aggiornare il firmware del mouse.

Esperienza d?uso e prezzo

Passiamo ora alla nostra esperienza d?uso con un giudizio complessivo decisamente positivo. Il Gladius III Wireless AimPoint è un mouse dalle elevate prestazioni, in grado di soddisfare anche i giocatori più esigenti e ottimo, ovviamente, con i programmi tradizionali.

Un mouse sempre preciso e velocissimo, con il sensore da 36.000 DPI che consente di coprire l?intero schermo con ridottissimi movimenti della mano.

Ottima l'ergonomia con un design che non affatica la mano anche dopo le sessioni di gioco più intense. Un mouse completamente programmabile, resistente, dall?elevata qualità costruttiva e dal peso decisamente ridotto.

Un accessorio versatile, con collegamento anche via cavo, ed elevata autonomia: 119 ore utilizzando il ricevitore USB e 143 ore in Bluetooth.

Completo il software Armoury Crate, di facile utilizzo, ma un po? lento.

Infine il prezzo, il Gladius III Wireless AimPoint può essere acquistato a 129,99 euro.

