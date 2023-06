Recensione Asus TUF M4 wireless: un completo mouse da gaming low cost

Continua il nostro viaggio alla scoperta delle periferiche da gaming di Asus e dopo la prova della tastiera compatta Rog, proviamo oggi il mouse TUF M4 wireless. Si tratta di un completo mouse senza fili, con sensore ottico da 12.000 DPI ed un peso decisamente contenuto. Il TUF M4 è, inoltre, programmabile dall’utente grazie al completo software dedicato.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’Asus TUF M4 wireless.

Design e caratteristiche tecniche

Il TUF M4 si presenta con un design sobrio e curato. Un mouse ambidestro con scocca in plastica PBT opaca, resistente all'alcool per una facile pulizia. L’M4 è anche dotato di un rivestimento e di pulsanti laterali con trattamento antibatterico all'argento ionico (Asus Antibacterial Guard).

Periferica equipaggiata con 6 tasti programmabili: i due tasti principali, la rotellina cliccabile in gomma, il pulsante per la selezione dei DPI e sul lato sinistro, leggermente zigrinato, ulteriori 2 pulsanti. Sul lato inferiore troviamo, inoltre, il selettore per le modalità di collegamento wireless: Bluetooth o attraverso il ricevitore USB da inserire in una delle porte del nostro computer (connessione più veloce, ma con maggiori consumi). Ricordiamo anche i piedini in PTFE per uno scorrimento rapido e regolare.

Aprendo la scocca superiore è possibile accedere al vano interno dove inserire una batteria AA in dotazione o AAA (tramite un adattatore presente nella confezione), ed il ricevitore USB quando non in uso.

A bordo dell’M4 troviamo un sensore ottico fino a 12.000 DPI e pulsanti principali garantiti per 60 milioni di clic. Peccato per l’assenza della retroilluminazione, normalmente presente sui mouse da gaming. Proseguiamo con le dimensioni pari a 126 x 63,5 x 39,6 mm ed il peso di 77 gr con batteria AAA e 86 gr con batteria AA.

Software Armoury Crate

L’M4 è accompagnato dal software dedicato Armoury Crate, in italiano e compatibile solo con Windows 10/11. Software che consente di programmare tutti i pulsanti del mouse con numerose opzioni disponibili come macro, scorciatoie da tastiera, funzioni multimediali, testi preimpostati e comandi Windows come copia, incolla e chiusura programmi.

Tramite Armoury Crate è anche possibile impostare nel dettaglio il DPI (4 setting disponibili) gestire i profili utente, applicabili anche a singoli giochi, e aggiornare il firmware del mouse.

Esperienza d’uso e prezzo

Passiamo ora alla nostra esperienza d’uso. L’M4 è un mouse programmabile adatto a giocatori occasionali. Un modello decisamente leggero, ben costruito e dalla buona ergonomia. Analoga valutazione per la doppia connettività wireless. Un prodotto low cost, dalla discreta velocità. Peccato per l’assenza della batteria ricaricabile. Proseguiamo con la buona autonomia; con batteria AA si arriva fino a 134 ore utilizzando il ricevitore USB e fino a 232 ore in Bluetooth; con batteria AAA l’autonomia scende rispettivamente a 53 e 100 ore.

Completo il software Armoury Crate, di facile utilizzo, ma un po’ lento.

Infine il prezzo: Asus TUF M4 può essere acquistato sul sito dell’azienda a 54 euro e su Amazon a 50 euro.

Scopri di più su Amazon