Recensione SCUF Instinct Pro: un eccellente controller personalizzabile per Xbox, Pc, Mac e dispositivi mobili

Instinct Pro di SCUF è un controller wireless e via cavo, di fascia alta, compatibile con tutte le console della famiglia Xbox, Pc, Mac, smartphone e tablet Android e Apple.

Un prodotto dotato di pulsanti programmabili e dal design personalizzabile dall’utente, con tantissime varianti per tutti i gusti.

Analizziamo, quindi, tutte le caratteristiche del controller SCUF Instinct Pro.

Design e personalizzazioni

Instinct Pro si presenta con forme simili al controller ufficiale per Xbox, con dimensioni inferiori del 15% e pari a 168 x 108 x 53 mm; contenuto il peso pari a 280 grammi. Passiamo ai materiali di ottima qualità: un prodotto realizzato in plastica, con impugnatura inferiore rivestita da una superficie zigrinata in gomma.

Lo SCUF Instinct Pro si distingue, inoltre, per le numerose possibilità di personalizzazione disponibili. L’azienda mette, infatti, a disposizione sul suo sito ufficiale una semplice procedura guidata che consente di configurare il controller in ogni sua parte.

Si parte dalla scocca superiore con più di 40 versioni disponibili; varianti in continuo aumento e di ogni genere: da semplici versioni a tinta unita a scocche con curatissimi disegni di ottima qualità. Proseguiamo con la personalizzazione dei pulsanti ( X,Y, A, B in tre varianti) e degli stick disponibili in 4 colori e due diverse lunghezze e con la parte superiore concava o convessa. Inoltre nella confezione troviamo altri due stick convessi di diversa altezza. SCUF consiglia agli appassionati di sparatutto l’utilizzo di un comando alto sulla destra per una maggiore precisione e accuratezza del mirino, e a destra uno corto e concavo per movimenti rapidi e reattivi. Per i giochi sportivi è, invece, preferibile utilizzare due stick concavi.

Proseguiamo con gli anelli antifrizione con 7 colori disponibili e il dpad circolare o a croce, in 4 diverse tinte. Continuiamo con i pulsanti dorsali e i grilletti entrambi disponibili in 4 colorazioni. Infine ricordiamo la possibilità di ordinare l’Instinct Pro senza vibrazione e il “Pacchetto giocatore” che include vari accessori come la custodia e 4 stick analogici di ricambio.

Infine, anche dopo l’acquisto, è possibile personalizzare il controller. SCUF mette, infatti, a disposizione una vasta gamma di ricambi, dagli stick analogici alla scocca superiore. Elementi che possono essere facilmente sostituiti dall’utente.

Caratteristiche tecniche

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche. SCUF Instinct Pro è un controller senza fili con tecnologia Xbox Wireless per la compatibilità con Xbox Series X|S e Xbox One. Troviamo, inoltre, la tecnologia Bluetooth per il collegamento a Pc, Mac e dispositivi Android e iOS. Non dimentichiamo anche la possibilità di giocare con il cavo USB-C.

Controller alimentato da due pile stilo AA non ricaricabili fornite in dotazione, insieme ad un ottimo cavo USB intrecciato da 2 m e al manuale anche in italiano.

Joypad che si distingue dalla versione ufficiale di Microsoft per la presenza sul lato inferiore di 4 pulsanti/palette personalizzabili dall’utente. Palette che permettono di mantenere i pollici sugli stick analogici ed utilizzare le dita che di solito restano passive.

Il controller arriva con tre diverse configurazioni delle palette già preimpostate da SCUF e utili per giochi sparatutto, titoli sportivi e da corsa. E’ possibile passare da un profilo all’altro tramite il pulsante dedicato presente sul retro del controller; non manca, inoltre, un led (sotto il pulsante del microfono), in tre diversi colori, per individuare facilmente il profilo selezionato.

L’utente può ovviamente personalizzare singolarmente le varie palette tramite una semplice procedura. Basta tenere premuto il pulsante Profilo finché il Led inizia a lampeggiare, poi premere contemporaneamente la paletta e il pulsante con cui la si vuole configurare. Infine per salvare la nuova configurazione è necessario premere nuovamente il pulsante Profilo. Le palette possono essere configurate con qualsiasi funzione del controller, ad eccezione dei pulsanti Xbox, Condividi e dei grilletti. Infinite le possibilità di configurazione: in un gioco di guida ad una paletta potrebbe essere assegnata la funzione di freno a mano, mentre in uno sparatutto il comando per saltare.

L'Instinct Pro vanta anche un’altra utile caratteristica: i grilletti istantanei. Attraverso i due selettori sul retro del controller è possibile trasformare i grilletti in dei veri pulsanti, limitando in modo sensibile la loro escursione. Grazie a questa funzione è, quindi, possibile avere una risposta istantanea dei comandi, ad esempio, negli sparatutto. Disattivandola si potrà, invece, modulare la corsa di freno e acceleratore nelle simulazioni di guida.

Il controller di SCUF ospita, inoltre, un ingresso per le cuffie con jack da 3,5 mm, il pulsante per la disattivazione del microfono, la porta USB-C ed il pulsante per il pairing Bluetooth.

Ricordiamo, infine, anche la variante base del controller di SCUF denominata Instinct. Versione più economica, priva di rivestimento zigrinato nel lato inferiore e dei grilletti istantanei.

Esperienza d’uso e prezzo

Passiamo all'esperienza d’uso dell’Instinct Pro con un giudizio complessivo decisamente positivo. Da SCUF arriva, infatti, il miglior controller per Xbox e Pc attualmente sul mercato; un prodotto dall’elevata qualità costruttiva, versatile e dall'ottima ergonomia. Controller leggero, con un ottimo grip e comandi precisi in grado di soddisfare anche i giocatori più esigenti.

Ottime le alette programmabili che consentono di mantenere sempre i pollici sugli stick analogici. Davvero utili anche i grilletti istantanei che permettono un rapido sparo negli FPS, con la stessa velocità del click del mouse. Eccellenti anche le possibilità di personalizzazione, con numerosi ricambi disponibili.

Infine i prezzi: la versione base Instinct è acquistabile a partire da 189,99 euro, mentre la versione Pro parte da 219,99 euro. Ogni singola personalizzazione ha, ovviamente, un costo aggiuntivo (la versione in prova dotata di numerose personalizzazioni ha un prezzo di 255,95 euro).

Scopri di più su Amazon