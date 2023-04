Recensione tastiera gaming Asus ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe

Dopo la recensione del mouse Gladius III Wireless AimPoint, torniamo oggi ad occuparci di ROG (Republic of Gamers), brand di Asus dedicato al mondo dei videogiochi.

Oggetto oggi della nostra prova è la tastiera da gaming Asus ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe, un modello meccanico compatto, senza fili, dalle complete ed avanzate funzionalità.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio, tutte le caratteristiche di questa interessante periferica.

Design e caratteristiche tecniche

Asus ROG Strix Scope RX si presenta con un look curato ed accattivante. Iniziamo dalla solida scocca in alluminio anodizzato, color antracite, impreziosita dal logo ROG illuminato in alto a destra, utile anche per monitorare lo stato di carica della batteria.

Passiamo al retro dove è presente il selettore per le tre modalità di collegamento al PC. Iniziamo dal Bluetooth 5.2 LE non ideale per giocare, ma con bassi consumi energetici; passiamo al collegamento via cavo utilizzando la USB-C posteriore, utile anche per la ricarica della batteria; infine la modalità wireless, a bassissima latenza, tramite il ricevitore USB da inserire in una delle porte del nostro computer. Infine citiamo lo scomparto magnetico presente sul retro, utile per ospitare il ricevitore USB quando non in uso.

Proseguiamo con il lato inferiore della tastiera dove troviamo 5 elementi in gomma antiscivolo. Quelli posteriori sono inseriti all’interno di due ampi piedini estraibili, che consentono di incrementare l’altezza della tastiera di circa 10 mm.

Periferica ovviamente con sistema N-Key Rollover e anti-ghosting al 100%, dotata di innovativi switch meccanici-ottici ROG RX Red con una risposta superveloce di 1 ms e una durata di 100 milioni di battute. Questi switch premium hanno un design a stelo quadrato cavo, con all’interno Led RGB; soluzione che consente una perfetta ed uniforme illuminazione dei tasti. I ROG RX Red sono switch lineari, senza alcun feedback, né tattile né sonoro. Switch basati su tecnologia ottica che consente una risposta istantanea senza l'utilizzo di contatti meccanici. Ricordiamo anche la solida costruzione, con stabilizzatore ad X di colore rosso e 4 punti di ancoraggio del keycap realizzato in ABS. Infine, il particolare font ROG, di buone dimensioni e sempre ben leggibile, inciso al laser sui tasti.

Occupiamoci ora del layout, in italiano, della Strix Scope; modello compatto TKL “tenkeyless”, quindi privo del tastierino numerico. Accessorio dalle dimensioni contenute (356 x 136 x 39 mm), con un peso elevato, di ben 854g, che consente un’elevata stabilità della tastiera.

Periferica dotata di utili funzioni accessorie come i controlli multimediali, il tasto “Privacy” (per passare rapidamente al desktop ed eliminare l’audio) e l’ampio tasto CTRL utile negli sparatutto. Proseguiamo con i vari comandi secondari attivabili tramite il tasto FN che consente di registrare Macro senza utilizzare il software accessorio Armory Crate che analizzeremo più avanti. Attraverso il tasto FN insieme a quelli 7,8,9,0 è, inoltre, possibile avviare la modalità di accoppiamento Bluetooth ed effettuare il passaggio tra un massimo di tre dispositivi associati contemporaneamente. Con FN e i tasti 1,2,3,4,5,6 è, invece, possibile passare rapidamente tra i profili utente memorizzati all'interno della tastiera ed utili per memorizzare le varie impostazioni. Attraverso altre combinazioni è anche possibile bloccare il tasto Windows e modificare la retroilluminazione della ROG Strix, senza dover utilizzare il software dedicato.

Ricordiamo infine l’ampio e morbido poggiapolsi, con rivestimento in similpelle, da agganciare al bordo inferiore della tastiera tramite magneti, purtroppo di debole intensità.

Software Armoury Crate

La ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe è accompagnata dal software dedicato Armoury Crate, in italiano, che include numerose ed utili funzionalità. Iniziamo dalla possibilità di personalizzare la retroilluminazione dei tasti con alcuni effetti luminosi già preimpostati o realizzati dall'utente tramite il complesso software Aura Creator; effetti sincronizzabili con altri prodotti ROG.

Non manca la possibilità di programmare tutti i pulsanti della tastiera con numerose opzioni disponibili come macro, pulsanti mouse, funzioni multimediali, testi preimpostati, comandi Windows come copia/incolla, avvio programmi - siti web e altro ancora.

Tramite Armoury Crate è anche possibile gestire i profili utente (6 nella memoria della tastiera) in grado di ospitare diverse impostazioni scelte dall’utente. Profili applicabili automaticamente a singoli giochi e programmi.

Tra i vari menù di Armoury Crate ricordiamo anche le regolazioni dell'alimentazione a batteria e la possibilità di aggiornare il firmware della tastiera.

Prestazioni, confezione e prezzo

Terminiamo la recensione della ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe con l’analisi delle sue prestazioni. In generale il nostro giudizio è decisamente positivo: una completa e versatile tastiera compatta, senza fili, dall’ottima qualità costruttiva.

Ottimo il lavoro svolto dagli switch ROG RX Red, dalla risposta immediata, resistenti e perfetti per ogni utilizzo. Tasti stabili e dalla buona corsa; ottimo il feedback, senza click. Un modello perfetto anche per i giochi più concitati, che consente, inoltre, una rapida digitazione dei testi senza errori. Stabile il collegamento wireless. Giudizio positivo sull’ergonomia grazie anche al comodo poggiapolsi. Analoga valutazione sulla retroilluminazione, uniforme e dalla buona intensità, e sul completo software Armory Crate. Da migliorare l’utility Aura Creator, troppo macchinosa.

Non dimentichiamo l’elevata autonomia: fino a 145 ore con collegamento Bluetooth e illuminazione disattivata, 84 ore con Led al 100%, 76 ore con luci al 50% e 137 ore con Led spenti utilizzando il collegamento tramite ricevitore USB.

Proseguiamo con la confezione che include un sacchetto, un cavo di collegamento USB Type-C / Type-A, una guida rapida, adesivi ROG e un adattatore USB-C / USB-A.

Infine il prezzo della ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe, acquistabile a 179 euro.

