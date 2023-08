RedMagic Cyberbuds Dao Tws: super auricolari per audiofili e appassionati di videogiochi

Dopo la prova dello smartphone 8S Pro, torniamo oggi ad occuparci di RedMagic con la recensione dei nuovi auricolari senza filo Cyberbuds Dao Tws. Cuffie Bluetooth per audiofili e appassionati di videogiochi, dal design futuristico e con a bordo soluzioni tecniche di ultima generazione.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni delle RedMagic Cyberbuds Dao Tws.

Design

Le Cyberbuds Dao si presentano con linee decisamente moderne e curate in ogni dettaglio. Iniziamo dagli auricolari semitrasparenti con lo stelo cilindrico che lascia intravedere i circuiti interni. Cuffie con un piccolo led personalizzabile dall’utente e con precisi controlli touch utili per la gestione di musica, chiamate, controllo rumore e latenza.

Anche la custodia di ricarica è dotata di superfici trasparenti in plastica all'anteriore, al posteriore e nella zona centrale dedicata all’elettronica. Il profilo laterale è, invece, realizzato in metallo; qui troviamo la porta di ricarica USB ed il pulsante per il monitoraggio della carica residua della batteria tramite un led presente al centro della custodia.

Spicca, inoltre, l’ampio foro dedicato alla manopola della docking station che analizzeremo più avanti. Proseguiamo con il valido sistema di apertura della custodia, con scorrimento verso l’alto. Ricordiamo, inoltre, il simbolo del deuterio (Dao in cinese) riportato in varie forme su auricolari e custodia.

Infine le dimensioni della custodia pari 60,15 x 60,15 x 24,05 mm, con un peso di 102,23 g; il peso delle cuffie è invece di 9,65g.

Caratteristiche tecniche

Gli auricolari RedMagic Cyberbuds Dao Tws vantano un hardware di ultima generazione a partire dal Bluetooth nella più recente versione 5.3. Auricolari certificati Hi-Res Audio e compatibili con gli ottimi codec LHDC 5.0 e aptX Adaptive, oltre ad AAC ed SBC.

Gli auricolari Bluetooth sono dotati di processore Qualcomm S5, Bluetooth LE Audio, driver da 11 mm in grafene e di un’avanzata tecnologia di cancellazione attiva del rumore, con una riduzione fino a 48 dB. Ricordiamo, inoltre, la compatibilità con l'audio 3D DTS Headphone:X su PC ed il ridotto tempo di latenza, fino a 28ms, quando si utilizza la docking station che analizzeremo più avanti.

Proseguiamo con le batterie da 35 mAh negli auricolari e da 380 mAh nella custodia, dotata anche di ricarica wireless. Non dimentichiamo i tre microfoni con tecnologia cVc per la riduzione del rumore ambientale.

Auricolari dotati di sensore di posizione: basterà rimuoverli dall'orecchio per interrompere la riproduzione della musica che si riavvierà automaticamente appena torneremo ad indossare le Cyberbuds.

Docking station

Le cuffie RedMagic Cyberbuds Dao Tws sono accompagnate da un’originale docking station in cui inserire e caricare la custodia in wireless. Basetta ( denominata Control Station) collegabile ad una porta USB di PC e console (PS4, PS5, Switch) ed in grado di trasmettere il segnale audio, ricevuto da questi dispositivi, agli auricolari tramite una piccola chiavetta presente nella seconda USB-C sul retro della docking station. Si tratta di un collegamento alternativo al Bluetooth, adatto ai videogiochi, in grado di ridurre il tempo di latenza della trasmissione del segnale audio da 39 a 28 ms. Inoltre questa soluzione può essere utilizzata per il collegamento delle cuffie con dispositivi privi di Bluetooth.

Docking station in plastica, dotata anche di una cornice laterale semitrasparente illuminata da vistosi led RGB. Proseguiamo con le due porte USB-C posteriori (per PC/console e chiavetta) e con la manopola in metallo frontale che si inserisce nel foro della custodia. Manopola utile per l'accensione della chiavetta USB, per il controllo di volume e Led e per l'attivazione delle modalità Musica e Videogiochi.

App

Gli auricolari di RedMagic sono accompagnati dall'app dedicata Goper per Android (in arrivo la versione per dispositivi Apple) in italiano, ma con vari errori di traduzione. Tramite questa applicazione è possibile attivare la funzione di riduzione del rumore ambientale, con 3 livelli disponibili, a cui si aggiunge la modalità Adattiva che regola automaticamente il livello di riduzione del rumore in base all'ambiente circostante. Troviamo poi la modalità Trasparenza che consente di percepire chiaramente l'ambiente circostante anche quando indossiamo le cuffie; funzione molto utile, ad esempio, quando siamo in strada.

Passiamo all'equalizzatore integrato, purtroppo non disattivabile e non personalizzabile dall’utente, con vari preset disponibili per giochi, musica e video.

Grazie all'applicazione di Red Magic è possibile anche ridurre la latenza della trasmissione audio, impostare i piccoli led presenti nelle cuffie e aggiornare il firmware.

Non mancano, infine, diverse regolazioni preimpostate adatte a varie tipologie di utilizzo delle cuffie come giochi FPS e MOBA, notte e altro ancora.

Prestazioni, confezione e prezzo

Concludiamo la recensione delle RedMagic Cyberbuds Dao Tws con l'analisi delle prestazioni: molto buona la qualità generale, con un audio ampio, potente e dettagliato. Analoga valutazione sulle singole frequenze con alti cristallini, medi morbidi, voci naturali e bassi profondi.

Elevata la qualità costruttiva e l'ergonomia, con gli auricolari che risultano comodi da indossare anche per periodi prolungati. Giudizio positivo sulla funzione di riduzione dei rumori ambientali. Per quanto riguarda le chiamate, buone le prestazioni dei microfoni anche in presenza di rumore; stabile la connettività Bluetooth. Utile ed originale la docking station. Ottime le prestazioni con i videogames.

Non dimentichiamo la batteria. Gli auricolari sono in grado di fornire 6/7 ore circa di autonomia con una singola carica e 30 ore circa di riproduzione musicale dopo una carica completa della custodia.

Giudizio sufficiente sull'applicazione ancora decisamente acerba e priva di varie funzioni come la personalizzazione dell'equalizzatore e dei controlli touch.

Proseguiamo con la ricca confezione che include vari gommini per le cuffie, la docking station, la chiavetta USB, due cavi USB, un manuale in inglese e cinese, pellicole protettive per la custodia, una sacchetto morbido per il trasporto delle Cyberbuds ed una panno per la pulizia.





Infine il prezzo delle RedMagic Cyberbuds Dao Tws acquistabili sul sito dell’azienda a 229 euro.