Samsung Odyssey OLED G9: super monitor per gli appassionati di videogiochi

Arriva sul mercato italiano il nuovo monitor gaming Odyssey OLED G9 (modello G95SC) di Samsung. Monitor per gli appassionati di videogiochi, da 49 pollici, curvo 1800R, con un rapidissimo tempo di risposta di 0,03 ms ed un refresh rate di 240Hz.

Odyssey OLED G9 è il primo monitor OLED al mondo ad offrire una risoluzione Dual Quad High Definition (DQHD; 5.120 x 1.440) con un rapporto di 32:9, equivalente a due schermi QHD affiancati.

Il processore Neo Quantum Processor Pro distingue Odyssey OLED G9 dagli altri monitor OLED da gioco. Utilizzando un algoritmo di intelligenza artificiale, analizza le immagini e ne esegue automaticamente l'upscaling, regola la luminosità e amplifica il contrasto.

Odyssey OLED G9 è caratterizzato da un design sottile racchiuso in un'elegante cornice metallica. Sul retro del monitor si trovano CoreSync e Core Lighting+ che utilizzano una tecnologia di illuminazione avanzata per abbinare i colori sullo schermo, rendendo i contenuti più coinvolgenti.

Ricordiamo, inoltre, gli altoparlanti integrati con una potenza complessiva di 10W e il supporto alla tecnologia AMD FreeSync Premium Pro.

Non dimentichiamo le connessioni: una HDMI 2.1, una Micro HDMI 2.1, una Display Port 1.4 e hub USB.

Dotato del Samsung Gaming Hub e delle app per smart TV, Odyssey OLED G9 consente l’accesso ai più noti servizi di streaming, gioco e intrattenimento da un unico dispositivo. Gli utenti possono guardare i loro programmi preferiti senza bisogno di collegarsi ad un PC o ad un dispositivo mobile. Samsung Gaming Hub consente l’accesso ai giochi in cloud di partner come Xbox Game Pass e NVIDIA GeForce Now.

Odyssey OLED G9 (G95SC) è già disponibile al prezzo di 2.199 euro.