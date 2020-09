Il Playstation Store propone sconti degni di nota: The Last of Us Part II e tanto altro

Acquistare videogiochi in digitale è diventato più di un trend negli ultimi tempi. Capire se siamo davanti alla nuova e unica frontiera del mondo videoludico è difficile, anche se già Ps5 sarà disponibile in una versione dedicata proprio al digital. La versione fisica fa sempre la sua degna figura, ma spesso gli sconti a disposizione sugli store online facilitano le cose.

Sony ha dimostrato ampiamente di poter seguire entrambe le strade, proponendo offerte di ogni tipo e a cominciare da Ps5 anche console per tutti i gusti. L’attualità, però, ci porta a soffermaci sul digitale ed in particolare sul Playstation Store. Nel negozio virtuale di Ps4 sono appena partiti i nuovi saldi, chiamati per l’occasione Selezioni essenziali, dove i videogiocatori potranno risparmiare fino al 50%. La vasta gamma di titoli in offerta sono disponibili a prezzo conveniente entro le 23:59 del 16 settembre 2020, dunque tutto il tempo per scegliere nel migliore dei modi.

Sconti Playstation Store: la lista

Ecco alcuni dei videogiochi in offerta che potete trovare nel dettaglio sul Playstation Store con prezzo e caratteristiche. Impossibile elencarli tutti, a questo link è presente l’intera pagina di Sony dedicata agli sconti.

Assassin’s Creed Odyssey;

Assassin’s Creed Origins – Deluxe Edition;

Batman: Return to Arkham;

Battlefield V;

BioShock: The Collection;

Borderlands 3 – Super Deluxe Edition;

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Deluxe;

Call of Duty: Modern Warfare;

Crash Team Racing Nitro-Fueled;

Days Gone;

Death Stranding;

God of War;

Grand Theft Auto V and Criminal Enterprise Starter Pack Bundle;

Hitman 2 – Gold Edition;

Just Cause 4: Complete Edition;

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition;

Red Dead Redemption 2: Special Edition;

Resident Evil Revelations 1 & 2 Bundle;

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration;

Sleeping Dogs – Definitive Edition;

The Last of Us Part II;

Uncharted 4: A Thief’s End;

Watch Dogs 2;

Andando nei particolari di alcune proposte, prima di tutto bisogna parlare del capolavoro assoluto di Naughty Dog. Uscito il 19 giugno 2020, è uno dei titoli che ogni possessore di Ps4 deve giocare. L’imperativo è d’obbligo per un gioco che rappresenta l’arte videoludica sotto tutti i punti di vista.

Senza scendere nei particolari, nel secondo capitolo della serie post-apocalittica zombie, vivremo l’avventura di Ellie a cinque anni di distanza da quanto accaduto nel prequel uscito per Ps3 e poi rimasterizzato su Ps4. Storia avvincente, personaggi ben caratterizzati, grafica mozzafiato e gameplay di un livello superiore rappresentano il pacchetto perfetto che oggi si trova in offerta a 59,99 euro per la sua edizione standard e 69,99 euro per la digital deluxe edition.

Menzioni speciali

Analizzato The Last of Us Part II, troviamo altri giochi con nomi di un certo spessore. Fifa 20, ad esempio, è disponibile al prezzo di 4,89 euro anche se ad ottobre uscirà il capitolo successivo. In attesa anche di Assassin’s Creed Valhalla, troviamo il buon predecessore Odyssey a 19,59 euro.

Tornando sul campo delle esclusive, impossibile non prendere in considerazione un acquisto caldamente consigliato: Marvel’s Spider-Man Edizione Game of the Year a 24,99 euro. Sulla stessa scia figurano God of War a 14,99 euro e Days Gone a 20,29 euro.

La parola d’ordine per i titoli in risalto che troviamo in lista è capolavoro. Dunque non si può non chiudere con Red Dead Redemption 2 Special Edition a 29,74 euro.