SCUF Reflex: un ottimo controller personalizzabile per PS5, PC, Mac e dispositivi mobili

Dopo la prova dell’Instinct Pro, torniamo oggi ad occuparci di un controller di SCUF, con la recensione del Reflex. Si tratta di un completo controller per PS5, PC, Mac e dispositivi mobili. Periferica che si distingue per due interessanti caratteristiche: le 4 palette rimappabili ed il design completamente personalizzabile dall’utente.

Modello di fascia alta, adatto anche ai giocatori più esigenti, disponibile con nuovi design appartenenti alla “Summer collection 2023”.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del controller SCUF Reflex.

Design e caratteristiche tecniche

SCUF Reflex conserva forme e caratteristiche tecniche del DualSense, il controller ufficiale di PS5, con limitate differenze. Scendendo nel dettaglio, sul Reflex non troviamo simboli sui tasti e sulla croce direzionale. Inoltre il peso arriva a 306 grammi, 26 in più rispetto al pad ufficiale Sony. Proseguiamo con le dimensioni pari a 160 x 105,92 x 66 mm. Il controller di SCUF adotta anche la stessa disposizione dei comandi e la batteria da 1.560 mAh presente sul modello ufficiale, ricaricabile via USB-C. Porta utilizzabile per il collegamento a PC e console, in alternativa alla tecnologia wireless Bluetooth 5.1. Non dimentichiamo il jack da 3,5 millimetri, lo speaker integrato e la compatibilità con gli accessori ufficiali di Sony.

Controller disponibile in tre versioni: il modello standard, la variante Pro con impugnatura antiscivolo, e il Reflex FPS con grilletti istantanei, che simulano i click del mouse, per spari e input più rapidi.

Infine ricordiamo la compatibilità con PS5, PC, Mac e dispositivi mobili Apple e Android.

Personalizzazioni

Lo SCUF Reflex si distingue nettamente dal modello ufficiale di Sony per le numerose possibilità di personalizzazione disponibili. L’azienda mette, infatti, a disposizione sul suo sito ufficiale una semplice procedura guidata che consente di configurare il controller in ogni sua parte.

Si parte dalla scocca frontale superiore con la possibilità di scegliere 14 colori, 22 disegni e 4 nuove varianti appartenenti alla “Summer collection 2023”. Per la nostra prova abbiamo scelto il nuovo design “Cascade” in blu e bianco.

Proseguiamo con il touchpad in 8 colorazioni e con la scocca frontale inferiore in 9 varianti. Passiamo agli stick analogici disponibili in 3 colori e due diverse lunghezze e con la parte superiore concava o convessa. Inoltre nella confezione troviamo altri 4 stick neri di diversa forma. Confezione che include anche il manuale in italiano, un’ottima custodia rigida con rivestimento in tessuto sintetico ed un cavo cordato USB da 2 m.

Non dimentichiamo gli anelli antifrizione con 9 colori disponibili, i bumper (6 tinte) e i grilletti (6 colorazioni). L'utente può anche personalizzare il colore del D-Pad (7 opzioni) e dei tasti (6 varianti), compresi i comandi Crea, Opzioni e Home. Peccato per il retro disponibile solo in grigio o nero. Posteriore con rivestimento antiscivolo sul modello Pro.

Ricordiamo la possibilità di ordinare il Reflex senza vibrazione per ridurre il peso e ad avere controlli più precisi.

Infine, anche dopo l’acquisto, è possibile personalizzare il controller. SCUF mette, infatti, a disposizione una vasta gamma di ricambi, dagli stick analogici alla scocca superiore. Elementi che possono essere facilmente sostituiti dall’utente.

Pulsanti programmabili

Il Joypad di SCUF si distingue dalla versione ufficiale di Sony anche per la presenza sul lato inferiore di 4 pulsanti/palette personalizzabili dall’utente. Palette removibili, che permettono di mantenere i pollici sugli stick analogici ed utilizzare le dita che di solito restano passive.

Il controller arriva con tre diverse configurazioni delle palette già preimpostate da SCUF e utili per giochi sparatutto, titoli sportivi e di corsa. E’ possibile passare da un profilo all’altro tramite il pulsante dedicato presente sul retro del controller; comando con led integrato in tre diversi colori, utili per individuare facilmente il profilo selezionato (Blu per FPS e Battle Royale, Rosso per Sport e Verde per Corsa).

L’utente può, ovviamente, personalizzare singolarmente le varie palette tramite una semplice procedura. Innanzitutto si deve scegliere il profilo da modificare. Poi basta tenere premuto il pulsante Profilo finché il Led inizia a lampeggiare e di seguito premere contemporaneamente la paletta e il pulsante con cui la si vuole configurare. Infine per salvare la nuova configurazione è necessario premere nuovamente il pulsante Profilo.

È possibile assegnare alle palette le funzioni di: L1/R1, L3/R3, D-Pad e i 4 tasti azione.

Infinite le possibilità di configurazione: in un gioco di guida ad una paletta potrebbe essere assegnata la funzione di freno a mano, mentre in uno sparatutto il comando per saltare.

Esperienza d’uso e prezzo

Passiamo all'esperienza d’uso del Reflex, con un giudizio generale decisamente positivo. SCUF ha realizzato uno dei migliori controller per PS5 e PC attualmente sul mercato; un joypad ben costruito, resistente, versatile e dall'ottima ergonomia. Controller con un ottimo grip, dai precisi comandi ed in grado di soddisfare anche i giocatori più esigenti.

Davvero utili le palette programmabili che consentono di mantenere sempre i pollici sugli stick analogici. Quasi infinite le possibilità di personalizzazione del joypad, con design adatti a tutti i gusti.

Peccato per l’assenza del selettore in grado di trasformare i grilletti nella versione istantanea e senza escursione. Comando presente sul controller SCUF Instinct Pro per PC e Xbox.

Infine i prezzi: la versione base Reflex è acquistabile sul sito dell’azienda a partire da 219,99 euro, la versione Pro parte da 249,99 euro e la FPS da 279,99 euro. Ogni singola personalizzazione ha, ovviamente, un costo aggiuntivo. La versione in prova, dotata di tutte le personalizzazioni, ha un prezzo di 348,89 euro. Qui il configuratore online.