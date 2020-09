Sherlock Holmes Chapter One, emergono nuovi dettagli sul thriller investigativo

Il fascino di Sherlock Holmes, quello che non tradisce e non delude mai, è pronto a ritornare in grande stile nel mondo videoludico. Dopo il capitolo The Devil's Dauther, Frogwares ha deciso di portare la serie ad un livello più ampio ed ha da pochi mesi annunciato il nuovo titolo denominato proprio Chapter One, simbolo di una ripartenza pronta a stupirci come non mai.

Le ultime ore hanno riacceso i riflettori sul gioco, con un trailer che ci permette di scoprire nel dettaglio ciò che avremo a disposizione nel 2021. I fan della serie saranno certamente contenti di registrare i notevoli progressi fatti dalla casa produttrice.

Trama principale e ambientazione

Partiamo subito con la caratteristica principale su cui si è sempre soffermata Frogwares con la sua ottima saga. Anche questa volta, ovviamente, giocheremo nei panni dell'amato Sherlock Holmes. La novità, però, sta nel fatto che non sarà una sua versione matura bensì all’età di 21 anni. Un momento della vita del personaggio che ci permetterà di esplorare una realtà e un approccio diverso all’interno mondo di gioco, così come sarà interessante scoprire come il ragazzo diventerà un grande investigatore.

Il periodo in cui è ambientato il gioco si aggira intorno alla fine del diciannovesimo secolo e ci troviamo in una piccola isola fittizia del mediterraneo, dove Sherlock è cresciuto prima di raggiungere l’Inghilterra. Il nostro protagonista tornerà lì, proprio dal Regno Unito per investigare sulla misteriosa morte della madre. Ad ovest, l’isola è ricca di scenari colorati, architettura del tempo, storia, punti d’interesse e misteri da scoprire. Non mancheranno i segreti oscuri di un’ambientazione su cui non ci si dovrà fermare al primo impatto. Crimini e disuguaglianza economica faranno evidentemente da contrasto.

Gameplay e altre specifiche

Siamo davanti ad open world con un nuovo concetto di gameplay legato all’investigazione globale. Si potranno fermare persone per strada ed interagire con loro, così da chiedere la direzione da seguire o porre qualche domanda. Alcuni indizi sono mancabili, così da addentrarci potenzialmente verso una pista sbagliata e lasciare a piede libero un killer. Una feature, quest’ultima, particolarmente apprezza nell’ottimo e mai dimenticato Crimes and Punishments. Bisognerà, poi, trovare l'attitudine giusta con le diverse classi sociali presenti sull’isola per ottenere le informazioni necessarie.

Ci saranno delle conseguenze a seconda di quali approcci utilizzeremo, così da influenzare anche alcune relazioni. I combattimenti sono presenti, se pur solo in alcuni determinati momenti della storia. La via non letale sarà sempre consigliata, visto che ci troviamo nei panni di un detective.

La durata prevista per completare la trama principale è di ben 15 ore, comunque notevoli per la serie. Da aggiungere anche quest secondarie e varie, così poter arrivare a 30/40 ore di gioco totali stimante.

Data dell’uscita e piattaforme

La possibilità di giocare al nuovo titolo di Sherlock Holmes non è dietro l’angolo, dunque non abbiamo un giorno preciso. La certezza è legata al 2021, anno in cui verrà rilasciato. In termini di console e versioni, Frogwares ha deciso di abbracciare quasi ogni realtà presente sul mercato, favorendo sia attuali che nuove generazioni. Il videogioco verrà infatti reso disponibile su Ps4 e Xbox One, ma anche per le future Ps5 e Xbox Series X, oltre che per Pc chiaramente.