Spider-Man Miles Morales, l’analisi del nuovo gameplay trailer su Ps5

La settimana che sta per volgere al termine ha regalato davvero tanto in termini di annunci qualitativamente stupendi e scene mozzafiato in-game. I videogiocatori di tutto il mondo non sono rimasti indifferenti di fronte a una così notevole mole di contenuti e ogni singolo aspetto delle varie novità sarebbe da approfondire con estrema attenzione.

Il protagonista indiscusso degli ultimi giorni è certamente Sony, impegnata a mostrare in grande stile la sua proposta di next-gen. Fondamentali e sempre presenti cavalli di battaglia, la multinazionale giapponese punta anche e soprattutto sulle esclusive. Le produzioni mastodontiche in tutti i sensi, spesso diventati capolavori. Tra questi troviamo l’ottimo Marvel’s Spider-Man, che adesso si appresta ad avere una sorta di dlc stand alone.

Da considerare come parallelo, dunque, alla trama di Peter Parker che con ogni probabilità verrà affrontata nuovamente in futuro con un Marvel’s Spider-Man 2 o qualcosa del genere, Spider-Man Miles Morales uscirà il prossimo 19 novembre sia per Ps4 che per Ps5. Chi acquisterà una copia del gioco per current-gen potrà avere l’aggiornamento gratuito una volta passato alla next-gen. 59,99 euro il prezzo scelto per l'edizione standard. Nelle ultime ore però, gli sviluppatori del titolo in esclusiva Sony hanno deciso di pubblicare un corposo gameplay trailer di ben 7 minuti e 28 secondi di pura azione, combattimento e una piccola fotografia a quella che sarà la trama, elemento di primissima importanza all’interno del gioco.

Spider-Man Miles Morales, la storia

Prima di concentrarci sul gameplay mozzafiato, parliamo del gameplay trailer da poco rilasciato in riferimento alla narrazione. Vedendo un passaggio con Miles camminare insieme al suo amico per le vie di Harlem, quartiere di New York, il creative director di Insomniac Games Brian Horton ci spiega l’incipit della trama.

“La storia del gioco – afferma il rappresentante della software house - inizia un anno dopo gli eventi di Marvel's Spider-Man e la nuova casa di Miles Morales, Harlem, è in pericolo. I problemi cominciano mentre la madre di Miles, Rio Morales, sta portando avanti una campagna elettorale. In atto una guerra tra la corporazione Roxxone il gruppo criminale high tech Underground, guidati da Il Riparatore.” Il tutto nasce dall’energia New Form sviluppata da Roxxone e che i loro rivali vogliono evidentemente rubare.

Finito il commento di Horton, si passa all’azione e possiamo subito ammirare in tutta la sua maestosità la potenza di Ps5 graficamente, in una demo interamente catturata sulla prossima console di Sony.

Spider-Man Miles Morales, il gameplay

La parte centrale della demo vede Miles nel bel mezzo di un acceso attacco dell’Underground alla Roxxone. La battaglia avviene su un ponte, che comincia a cadere a pezzi a mano a mano che l’eroe lotta e sconfigge avversari. Qui possiamo dare un’occhiata al gameplay del combattimento, rimasto fedele a grandi line a quanto visto in Marvel’s Spider-Man. Concetti identici e possibilità di agganciare e lanciare oggetti o raggiungere spettacolari combo per mandare ko il nemico di turno. Le novità restano legate al personaggio, che non essendo il buon Peter Parker bensì Miles Morales, avremo alcune caratteristiche e poteri differenti da utilizzare in combattimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La sequenza successiva vede il nostro eroe impegnato a salvare delle persone all'interno di un autobus pronto a cadere in acqua. Qui si materializzano una serie di quick time events identici a quanto visto su Marvel's Spider-Man, a dimostrazione che il collaudato gameplay viene riproposto con successo in ogni suo aspetto. Miles cerca di riunire le due metà del ponte spezzato, in una scena che per certi versi ricorderà se pur con le dovute differenze, quando visto in un momento del film Spider-Man Homecoming, ma questa è evidentemente un'altra storia. Il trailer si conclude poco dopo, aumentando l’hype generale per il gioco.