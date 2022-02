Sbuca una nuova statua in centro a Firenze: è la protagonista di un videogame

La mossa di marketing che mancava. PlayStation, per celebrare l'arrivo del nuovo capitolo di Horizon, 'Forbidden West', ha installato una statua nel cuore di Firenze. Aloy, la protagonista della saga, "tiene il posto a tutte le donne del passato - spiegano da Sony - che ne abbiano condiviso i valori, contribuendo ad accrescere, in modi diversi e originali, a volte in maniera discreta ma significativa, il patrimonio artistico, culturale, scientifico e sociale del nostro Paese, pur non essendo sempre state celebrate nell’ambito della toponomastica".

Statua di un videogame a Firenze

La statua, installata oggi, 17 febbraio, rimarrà in piazza Madonna della Neve, nel Complesso delle Murate, fino al 27 febbraio. Così PlayStation vuole dare il benvenuto al nuovo videogioco, che sarà disponibile dal 18 febbraio per PlayStation 4 e PlayStation 5.

La protagonista del gioco, Aloy è un’icona virtuale ma al contempo realistica, che porta con sé il seme di una piccola rivoluzione: rappresenta una delle possibili espressioni dell’incredibile complessità psicologica del genere umano, laddove, ai fini del racconto, non è centrale la differenza di genere, ma il valore della diversità. Diversità intesa come unicità, come espressione della straordinarietà del singolo. Nata e cresciuta da emarginata, Aloy ha una prospettiva unica sul mondo. Si sente un’estranea, ma grazie alla sua intelligenza emotiva e a una spiccata empatia, con perseveranza e impegno, sfida lo status quo per dedicarsi alla ricerca instancabile della verità e alla scoperta di sé.

“La storia di Aloy ci racconta la capacità, da parte dell’industria videoludica, di trasportare nella dimensione del videogioco storie e temi universali, mettendo al centro il giocatore, e permettendogli di vivere e giocare storie profonde e articolate, vestire i panni di personaggi incredibilmente sfaccettati, senza perdere mai di vista l’opportunità di sognare. - spiega Marco Saletta, general manager Sony Interactive Entertainment Italia - Un modello di riferimento straordinariamente stimolante per le giovani generazioni e uno sguardo su un futuro possibile, stavolta non solo per il contesto videoludico”.