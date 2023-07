Tastiera meccanica e mouse da gaming RedMagic: alte prestazioni e design futuristico

Dopo la presentazione di qualche settimana fa, è arrivato il momento della nostra prova della nuova tastiera e del mouse di RedMagic. Periferiche destinate in particolare agli appassionati di videogiochi, programmabili e dal look moderno e curato.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dei nuovi prodotti di RedMagic.

Tastiera RedMagic GK001J

La tastiera RedMagic GK001J si presenta con un design futuristico e appariscente. Iniziamo dalla scocca in plastica con alcune parti in metallo ai lati e tra i tasti. Scocca che presenta varie serigrafie anche sul fondo dove troviamo una coppia di piedini regolabili in due posizioni ed il vano per ospitare il ricevitore Usb quando non in uso.

Curato anche il design dei tasti, purtroppo, con layout USA privo di lettere accentate. Tasti con una colorazione sul lato superiore nera, grigia o rossa e lati semitrasparenti che lasciano intravedere la completa illuminazione a 16,8 milioni di colori presente anche in una striscia Led inserita nella scocca, in alto a sinistra. Tasti in PBT sul lato superiore, con stampe di lettere e numeri ben visibili e struttura laterale in policarbonato.

Proseguiamo con il retro dove troviamo una porta Usb-C utile per il collegamento via cavo a Pc e Mac e per la ricarica della batteria da 4.000 mAh. La tastiera RedMagic supporta, inoltre, due modalità di collegamento wireless: tramite Bluetooth o utilizzando il piccolo ricevitore da inserire in una delle porte Usb del nostro Pc.

Tastiera con dimensioni pari a 406 x 146 x 43 mm e con un peso di 1.145 grammi circa.

Proseguiamo l'analisi di questa tastiera meccanica, composta da 100 tasti e con tastierino numerico posizionato molto vicino alle frecce direzionali. Modello dotato di switch lineari rimovibili TTC Speed Silver V2, di fascia alta, veloci e garantiti per 100 milioni di pressioni. Switch con forza di attuazione di 45 ± 4gf e con una corsa di 3,5 mm.

Ricordiamo anche la latenza di 1 ms e la particolare struttura interna della tastiera RedMagic GK001J con varie guarnizioni ed elementi in plastica che consentono una digitazione morbida e abbastanza silenziosa.

La tastiera RedMagic vanta anche un piccolo display a colori da 1,47" (320 x 172 pixel) posizionato in alto a destra e comandabile tramite una comoda manopola. Schermo utile per monitorare la carica della batteria, visualizzare la connessione in uso e le classiche funzioni attive come il Blocco Maiuscolo. Proseguiamo con il menù integrato, in inglese, che consente di gestire varie funzionalità: regolazione volume, visualizzazione performance del Pc (frequenza CPU e GPU, temperatura e altro ancora) e completa gestione della retroilluminazione della tastiera (effetti e livello luminosità). Infine, quando non in uso, il display può visualizzare un'immagine fissa come screensaver personalizzabile dall'utente.

Non dimentichiamo la confezione che include un cavo cordato, un utensile per la rimozione dei keycap ed un manuale multilingue (assente l’italiano).

Mouse RedMagic GS001J

Occupiamoci ora del mouse da gaming RedMagic GS001J. Un completo modello che vanta una scocca nera lucida, semitrasparente, dal look decisamente moderno. Mouse dal design ambidestro con due pulsanti laterali e rotellina cliccabile rivestita in gomma. Non dimentichiamo i tre led integrati RGB, due sotto i tasti principali ed uno in basso con il logo dell'azienda.

Passiamo al lato anteriore dove troviamo una porta Usb-C utile per il collegamento via cavo a Pc e Mac e per la ricarica della batteria da 450 mAh. Il mouse RedMagic supporta, inoltre, due modalità di collegamento wireless: tramite Bluetooth o utilizzando il piccolo ricevitore da inserire in una delle porte Usb del nostro Pc.

Proseguiamo con il lato inferiore dove troviamo il vano per riporre il ricevitore Usb quando non in uso, il selettore per la gestione delle tre modalità di collegamento al Pc ed un pulsante per la regolazione della velocità del mouse. Non dimentichiamo i piedini in PTFE, con vari ricambi presenti nella confezione, che include anche un cavo USB cordato da 1,5 m, un adattatore Usb-A / Usb-C ed un manuale multilingue (assente l’italiano).

Passiamo all’analisi delle caratteristiche tecniche iniziando dal sensore PixArt PAW3395, fino a 26.000 DPI. Ricordiamo anche gli switch dei pulsanti principali Kailh GM 8.0 Black Mamba, con forza di attuazione 65±10 gf, distanza di attuazione 0,3±0,2 mm, garantiti per 80 milioni di pressioni. Infine citiamo il polling rate di 1.000 Hz ed il peso del mouse pari a 75 g.

Software RedMagic

Mouse e tastiera sono accompagnati dal software dedicato di RedMagic disponibile solo per Windows. Software che consente la gestione della retroilluminazione delle periferiche con numerosi effetti disponibili per la tastiera. Programma utile anche per il monitoraggio della batteria dei due dispositivi e per l'aggiornamento del firmware.

Il Software di RedMagic consente anche di programmare i tasti di mouse e tastiera con 5 opzioni disponibili: macro, funzioni multimediali, funzionalità Windows (chiudi finestra, salva, ecc), scorciatoie della tastiera e duplicazione pulsanti mouse. Non mancano funzionalità dedicate al risparmio energetico e per la regolazioni di DPI e pooling rate del mouse.

Esperienza d'uso e prezzi

Analizziamo ora le prestazioni della tastiera RedMagic GK001J. In generale il nostro giudizio è positivo: una tastiera rapida, completa e robusta, ideale sia per il gaming sia in ambito office. Accessorio molto rapido, ottimo anche per i giochi più concitati. Modello che consente, inoltre, una rapida digitazione dei testi senza errori. Ottimo il feedback, abbastanza silenzioso; molto buona la corsa dei tasti; infine giudizio positivo anche sull’ergonomia nonostante l'assenza del poggiapolsi. Analoga valutazione sulla retroilluminazione, uniforme e dalla buona intensità. Utile il display e buona l'autonomia di circa 20 ore con illuminazione attiva e fino a 200 ore con Led spenti. Peccato per l'assenza del layout in italiano.

Passiamo ora al RedMagic GS001J: un mouse dalle elevate prestazioni, in grado di soddisfare anche i giocatori più esigenti e ottimo, ovviamente, anche per l’uso con i programmi tradizionali. Un mouse sempre preciso e che non affatica la mano anche dopo le sessioni di gioco più intense. Un modello completamente programmabile, resistente, dall’elevata qualità costruttiva e dal peso ridotto. Un accessorio, infine, versatile, con collegamento anche via cavo e autonomia di circa 50 ore.

Giudizio solo sufficiente sul software ancora acerbo, dalle funzioni essenziali e dalla grafica spartana. Programma in inglese, ma con numerose voci anche in cinese.

Infine i prezzi: la tastiera è acquistabile a 199 euro sul sito dell'azienda e a 259 euro su Amazon. Il mouse è, invece, disponibile a 99 euro sul sito di RedMagic e a 109 euro su Amazon.

