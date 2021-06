Fifa 21 ti fa vincere una PlayStation 5: il torneo virtuale in periodo di Europei

In pieno periodo di Europei, Sony ha lanciato un'iniziativa per tutti gli appassionati di Fifa 21. Tra una partita reale e l'altra del torneo continentale, è cominciato il "Summer of Football", contest dedicato a chi ha voglia di mettersi alla prova e sfoggiare le proprie skill controller alla mano. Si tratta di fatto di un torneo virtuale, dedicato agli utenti PlayStation 4, che potranno collezionare trofei e provare ad assicurarsi una PlayStation 5 (PS5).

PS 4, torneo virtuale di Fifa 21

Summer of Football sarà attivo fino al 18 luglio e si compone di quattro challenge inziali, ognuna delle quali permetterà ai giocatori di guadagnare un trofeo "in game" dedicato e di poter riscattare un football avatar come ricompensa. Chi riuscirà a portare a termine tutte e quattro le sfide, vincendo i rispettivi trofei, avrà accesso alla domanda finale, rispondendo alla quale si potrà partecipare all’estrazione per vincere i premi finali, tra cui PS5. Di seguito le fasi:

Sfida 1 - Guadagna: “Fine della storia”: 11 giugno 2021 - 20 giugno 2021

Sfida 2 - Guadagna: “Co-oppia d'assi" : 21 giugno 2021 - 27 giugno 2021

Sfida 3 - 28 giugno 2021 - 4 luglio 2021

Sfida 4 - 5 luglio 2021 - 11 luglio 2021

Domanda finale - 12 luglio 2021 - 18 luglio 2021

Gli utenti di PlayStation 4 potranno completare le sfide in qualsiasi momento, anche un giorno prima della conclusione del contest, senza limiti temporali per la partecipazione. Per registrarsi basta inserire il proprio PSN ID a questo indirizzo: https://football.playstation.com/.