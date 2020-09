Uncharted e il futuro della serie tra rumors e speranze: ipotizziamo il quinto capitolo

La differenza è tutta lì e come sempre si torna sempre a parlare del grande punto in più. Sony, in termini videoludici, ha dimostrato di essere superiore alla concorrenza grazie sopratutto alle esclusive. Quella parolina magica che si trasforma in The Last of Us Part II e Days Gone, tanto per fare due degli ultimi nomi che gli utenti Ps4 hanno adorato.

La multimazionale giapponese conosce alla perfezione come proporre un capolavoro solo per le proprie piattaforme e difficilmente ha portato sul mercato qualcosa che non fosse almeno vicino a definirsi un capolavoro. Definizione che è stata costantemente affibbiata ad una grande saga esclusiva Sony, ovvero Uncharted. Dopo i quattro splendidi capitoli con protagonista il carismatico Nathan Drake, più uno stand alone dedicato a Chloe Frazer, l’avvento di Ps5 potrebbe regalare ai fan un nuovo interessantissimo gioco e dunque un Uncharted 5.

È bene sottolineare come in questo momento siamo lontani dalle ufficialità, ma ci troviamo nel campo di voci di corridoio, rumors da prendere con le pinze e supposizioni. Da buoni fan della serie, però, è lecito immaginarsi il miglior modo possibile per mandare avanti la storia e proprio a poche ore da una delle ultime indiscrezioni, andiamo a scoprire due possibili soluzioni. Attenzione, però, verranno evidentemente fatti degli spoiler sui precedenti capitoli.

Uncharted 5, prequel con Sully protagonista

Andiamo, chi non ha adorato il buon vecchio Sully nei quattro capitoli tra Ps3 e Ps4? Il mentore, la spalla, chiamatelo come volete, ma il fondamentale supporto di Nathan Drake si è rivelato fin dal primo capitolo uno dei personaggi più amati della serie. Di lui però, non conosciamo tutta la sua storia. Certo, in Uncharted 3 riviviamo il momento dell’incontro con Nate e qualcosa in più possiamo annotare, ma con la fine delle avventure dello stesso Drake nel quarto episodio, sarebbe interessante ritornare sul passato ed esplorare quanto fatto da Sully prima di entrare in contatto con l’attuale protagonista.

Quest’ipotesi è stata al centro dell’ultimo e più recente rumor, secondo cui il gioco è attualmente in sviluppo e ambientato nei carabi intorno agli anni ‘80 e tendente più all’open word. Come sempre, le voci di corridoio vanno prese per quelle che sono, ma non sarebbe affatto male impersonare Victor Sullivan. Magari intrecciando il tutto con il presente dove, stando alla conclusione del 4, Sully è ancora in “affari” con il fratello di Nathan, ovvero Sam Drake.

Uncharted 5, proseguire l’avventura con Cassie Drake

È davvero possibile ignorare il finale di Uncharted 4? In un modo o nell’altro la figlia di Nate ed Elena, Cassie per l’appunto, saprà rendersi protagonista. Impossibile congedarsi con un personaggio così nuovo quanto potenzialmente vincente semplicemente con il racconto dei genitori sulle loro storiche avventure davanti ad una serie di foto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La ragazzina è chiaramente attratta e appassionata da ciò che hanno vissuto Nate ed Elena, dunque è lecito ipotizzarsi che gli sviluppatori possano andare avanti per una strada che comunque è già stata asfaltata, considerando un finale che, giocandolo, appare chiaramente come l’inizio di una nuova era.