Ps5 e next-gen, largo ai giochi: tutte le nuove presentazioni e i dettagli anche in ottica PS4

Giornate significative per i videogiocatori di tutto il mondo. Grazie all’ultima e da poco conclusa presentazione di Sony, gli utenti hanno dato un’occhiata abbastanza dettagliata e concreta al futuro del settore. Dal 19 novembre 2020 si potranno mettere le mani sulla Ps5, iniziando ad addentrarsi all’interno di una next-gen pronta ad elevare i videogiochi su un nuovo e sempre più ambizioso livello.

Svelate le ultime caratteristiche di Ps5, è chiaro come adesso l’attenzione sia principalmente rivota ai videogiochi perché, diciamolo chiaramente, la buona riuscita di una console è data da quali e quanti giochi riesce a supportare. Vanno bene i servizi, il prezzo, la potenza di fuoco e le tecnologie implementate. Se poi non è presente un parco titoli degno di nota, il resto può andare in fumo. Lo sa bene Sony che anche nell’ultimo evento ha lasciato ampio spazio ad una serie di videogiochi che prenderanno il sopravvento.

Nello specifico si è parlato di:

Devil May Cry 5 Special Edition (Capcom);

Final Fantasy XVI (Square Enix);

Five Nights at Freddy’s Security Breach (Steel Wool Studios e ScottGames);

Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games);

Nuovo titolo God of War (Santa Monica Studio);

Tra le anteprime mostrate bisogna spendere qualche parola in più certamente per il nuovo God of War e Final Fantasy XVI. Il primo si è mostrato ai fan con un interessantissimo teaser trailer, dove è stato svelato il logo e alcune piccole ma notevoli caratteristiche. La voce narrante è di Kratos, intento a pronunciare un semplice: “Ti devi preparare”. Poi compare la scritta “Ragnarok sta arrivando” e la data abbastanza generica ovvero il 2021. Il tutto contraddistinto dalla neve, che sarà evidentemente un elemento emblematico dell’intero gioco.

Parlando, invece, di Final Fantasy XVI, il titolo è stato annunciato in esclusiva per Ps5. Dunque, niente Xbox al momento. Il trailer ha mostrato la classica atmosfera che ha sempre contraddistinto la saga. I fan avranno poco o nulla di nuovo a disposizone da scoprire in merito almeno fino al 2021, quando verranno poi svelati altri dettagli.

La presentazione ha successivamente permesso a Sony di puntualizzare come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty Black Ops: Cold War e Demon’s Souls saranno presenti al lancio insieme alla console.

Ps5, il prezzo dei videogiochi

Alcune certezze positive e delle novità che certamente non faranno piacere ai videogiocatori. Sony per le esclusive che siamo spesso abituati a definirli capolavori ha puntualizzato il tutto in termini di costi. Come si legge dal Playstation Blog, infatti, “i nostri titoli dei Worldwide Studios avranno un prezzo compreso tra $ 49,99 e $ 69,99 su Ps5.”

La next-gen, però, in generale porterà un aumento di 10 euro rispetto a quanto siamo stati abituati a vedere nelle passate generazioni. I costi varieranno di titolo in titolo, ovviamente, ma la tendenza sarà verso i 79,99 euro.

Ecco alcuni prezzi resi noti durante la presentazione di Ps5:

Astro’s Playroom (Japan Studio), pre istallato su Ps5;

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio), a 79.99 euro;

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV); a 79.99 euro;

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games), a 59.99 euro;

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (Insomniac Games), a 79.99;

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV), a 69.99 euro.



Ps5 e la via parallela di Ps4

Sony non mette in secondo piano gli interessi dei videogiocatori e lo dimostra con un annuncio soddisfacente, non scontato e soprattutto da applausi. Il Playstation Blog scrive: “Sappiamo che la community di Ps4 passerà a Ps5 in momenti diversi e siamo lieti di annunciare le versioni per Ps4 di alcune delle nostre esclusive. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure e Horizon Forbidden West verranno lanciati anche su Ps4. Sebbene questi tre giochi siano stati progettati per sfruttare PS5 e le sue esclusive funzionalità di nuova generazione come l’Ssd ad altissima velocità e il controller DualSense, anche i possessori di Ps4 potranno godersi queste esperienze al momento del lancio. Le versioni digitali dei giochi di lancio per Ps4 includono un aggiornamento gratuito su entrambe le console Ps5, mentre le versioni su disco di questi giochi per Ps4 includono un aggiornamento gratuito su Ps5 con unità disco Blu-Ray Ultra HD.”

Non bisogna aggiungere altro. Sony offre il meglio anche per i videogiocatori che vorranno pazientare e magari attendere un abbassamento del prezzo prima di passare alla prossima generazione di console. Nel frattempo si potranno godere dei titoli nuovi, così da non rimanere del tutto indietro.