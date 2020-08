I videogiochi più attesi di Settembre (tra sport e graditi ritorni)

Hype è la parola chiave per definire l’attesa su certi titoli che a settembre finiranno certamente tra le mani di moltissimi videogiocatori. Salutata l’estate è tempo di tuffarsi in un periodo in cui uscirà molto e alcune notizie potranno segnare il cammino, vedi prezzo e data d’uscita delle due console next-gen. Nell’ultimo giorno di agosto, però, ci concentriamo su quello che offrirà settembre, con i giochi certamente più chiacchierati e maggiormente desiderati.

Pes 2021 Season Update

Si è detto e scritto molto sulla scelta di Konami. Non proporre il solito nuovo titolo a ridosso della stagione calcistica è stata una mossa sorprendete, ma che potrebbe rivelarsi astuta e lungimirante in prospettiva next-gen. Senza soffermarci su ciò che avrà in serbo il futuro più lontano, l’attualità ci presente un gioco in tutto e per tutto simile a Pes 2020, con la novità dell'aggiornamento di rose, kit e quant’altro in linea con l’annata sportiva 2020-’21.

In uscita il 15 settembre al prezzo di 29,99 per l’edizione standard, Pes 2021 è sicuramente atteso dai fan della serie. Il costo contenuto e il giusto compromesso in attesa di una versione 2022 che dovrà stupire e convincere in pieno, ci sentiamo di dire che il season update non può non essere acquistato da tutti coloro che amano il calcistico secondo Konami. Difficile, però, che il resto dei videogiocatori più affini ad altre realtà possano cambiare rotta proprio quest’anno. Il gioco è, comunque, solido e degno di nota e rappresenta un’occasione anche per chi non aveva preso in considerazione il 2020. Acquistando l’odierna versione avrebbe un titolo notevole, imponente ed aggiornato senza spendere molto.

Nba 2k21

Continuiamo sul tema sport ma apriamo un capitolo ben più ampio. Gli appassionati di basket adorano da sempre il titolo 2k e quest’anno non potranno farne a meno. La versione per il 2021 si presenta tirata a lucido e soprattutto pronta per entrare nella nuova generazione di console. In diverse versioni, legate ad attuali e prossime console, il gioco uscirà il 4 settembre 2020.

A breve, dunque, si potranno mettere la mani sul videogioco di basket e provare la sempre ottima La mia carriera, il rinnovato La mia squadra e in generale un titolo con un gameplay migliorato e una certezza per chi ama la pallacanestro.

Mafia Definitive Edition

Chiudiamo il fascicolo dello sport per alzarci in piedi ed applaudire un gradito ritorno. 2K e Hangar 13 si ripresentano con uno dei loro capolavori più apprezzati, in una versione remake senza precedenti e pronta a lasciare nuovamente il segno.

La storia del mitico Tommy Angelo per le vie di Lost Haven aveva già colpito nel 2002 e dal 25 settembre 2020 anche chi non ha mai giocato alla prima versione del gioco potrà scoprire una punta di diamante del mondo videoludico. Senza approfondire la trama, avremo un gameplay e una grafica completamente al passo con i tempi e delle aggiunte niente male. Una volta uscito, il titolo andrà a formare nella sua interezza il tris con Mafia II e III, imperdibile per chiunque, considerando che la saga rimane un punto fermo con davvero poche sbavature soprattutto per i primi due splendidi capitoli.

Marvel’s Avengers

Termina la nostra lista con un videogioco davvero tanto atteso e che finalmente potrà entrare a far parte delle librerie di ogni buon appassionato sia dell’universo Marvel che del genere pad alla mano.

Il 4 settembre 2020, in contemporanea anche con Nba 2k21, Crystal Dynamics, Eidos Montréal e Square Enix metteranno in commercio l'action-adventure con protagonisti i vendicatori. La giovane Kamala Khan si muoverà in un mondo dominato da un’organizzazione criminale e dovrà contare molto sui supereroi in questione ora diventati fuorilegge. Tutto passerà dalla svolta dell’A-Day, dove Capitain America viene apparentemente ucciso e gli stessi Avengers decidono di sciogliersi. Da lì in avanti sarà tutta una trama certamente avvincente.

Interessante la scelta di poter giocare anche in multigiocatore, oltre che in singolo, fino ad un massimo di quattro partecipanti. L’ambizione è alta e la voglia di emergere anche. Il grande seguito che la Marvel si porta sempre dietro darà una mano per un titolo che potrà certamente segnare un gran bel passo in avanti in termini di videogiochi e supereroi.