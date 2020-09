Xbox Game Pass, tempo di novità a settembre: tutti i giochi aggiunti al servizio

Si aprono le porte di un nuovo mese e l'Xbox Game Pass si aggiorna in grande stile. Anche a settembre, la piattaforma di Microsoft arricchisce il suo notevole parco titoli con giochi di ogni tipo e in grado di accendere il divertimento e la passione di ogni buon videogiocatore. La lista è piena zeppa di opportunità per scoprire gemme nascoste, affrontare nuove avventure e rispolverare grandi capolavori.

L'Xbox ha evidentemente svelato tutti i giochi che rientrano nel vasto aggiornamento di settembre, ma che a seconda delle rispettive uscite saranno disponibili durante i prossimi trenta giorni. Spiccano titoli del calibro di Resident Evil 7, inserito anche da Sony nel Playstation Now, ma anche esclusive come Tell Me Why.

La lista completa:

Crusader Kings III (PC), già disponibile;

The Jackbox Party Pack 4 (Console), dal 3 settembre;

Resident Evil 7 Biohazard (Console e PC) sempre a partire dal 3 settembre;

Tell Me Why: capitolo due (Console e PC), dal 3 settembre;

Touhou Luna Nights (Console e PC), ancora da giovedì 3;

World War Z (PC), dal 3 settembre;

Star Renegades (PC), dall’8 settembre;

Disgaea 4 Complete+ (PC), dal 10 settembre;

Hotshot Racing (Console), sempre dal 10 settembre;

Tell Me Why: capitolo tre (Console e PC), anche qui il 10 settembre;

Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken (Console), presto disponibile.

Come funziona l’Xbox Game Pass

Andiamo a dare un’occhiata nel dettaglio all’ottimo servizio offerto da Microsoft. La piattaforma è disponibile sia per console che per Pc Windows e permette di sfruttare un accesso illimitato a oltre 100 giochi di primissimo livello, più le aggiunte mensili. Presto si potrà sfruttare il tutto anche su dispositivi mobili Android dal cloud (beta). Previsti sconti e offerte esclusive per gli abbonati, oltre ad aver incluso nel prezzo l’Xbox Live Gold.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La peculiarità certamente più interessante è la possibilità di giocare ai titoli Xbox Game Studios nella piattaforma al momento del day one. In termini di prezzi, ci sono ben tre offerte disponibili: