Next-gen, tutto svelato in casa Microsft: cosa sappiamo della potente Xbox Series X

Ci siamo, finalmente abbiamo il quadro completo e ufficiale dei piani di Microsft per la prossima generazione videoludica. Il 10 novembre 2020 sarà una data spartiacque, in cui entreremo in una nuova era con due console certamente interessanti in casa Xbox, pronte a proporci una migliore esperienza pad alla mano.

Dopo gli insistenti rumors trapelati e la successiva ufficialità dell'Xbox Series S, Microsft ha deciso di ultimare anche l’ultimo annuncio inerente alla più potente ed evidentemente principale console next-gen, ovvero Xbox Series X. Oggi andiamo a parlare proprio di quest’ultima, pronta certamente a fare la differenza ad altissimi livelli.

È chiaro come tutti si aspettino il massimo dalla Series X e sarebbe strano il contrario, guardando specifiche tecniche e differenza di prezzo con la versione che possiamo tranquillamente definire low-cost.

Xbox Series X, il prezzo e la data d’uscita

Iniziamo proprio dall’ultimo annuncio, ma anche il più importante per i videogiocatori. Conoscere il prezzo delle console è il principio fondamentale che, in questa generazione a maggior ragione, indirizzerà la scelta di ogni compratore.

Per avere la migliore esperienza Microsft possibile, senza lasciare nulla al caso o scendere a compromessi, l’Xbox Series X sarà disponibile al prezzo di 499,99 euro. Possibile pagarla a rate di 34,99 euro al mese.

Riguardo la data d’uscita, il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è il 10 novembre. I pre-order, invece, il 22 settembre. Microsft ha, inoltre, presentato un’offerta speciale e davvero interessante disponibile in 12 Paesi, in cui purtroppo non figura l’Italia. Si tratta dell’Xbox All Access, il quale propone oltre ad una delle due console anche ben 24 mesi di Xbox Game Pass Ultimate inclusi nel prezzo. Possibilità straordinaria, dunque, per avere accesso ad una moltitudine di giochi di primissimo piano così da sfruttare al massimo e fin da subito la nuova generazione. Nel 2021 verranno aggiunti nuovi Paesi, con la speranza di poter sfruttare il tutto anche alle nostre latitudini.

Xbox Series X, le specifiche tecniche

In termini di prezzo, data d’uscita e offerte le idee sono abbastanza chiare e in certi aspetti la convenienza davvero non manca. I videogiocatori che sceglieranno Microsoft e la sua console più potente, certamente, dovranno conoscere a fondo tutte le features che rendono l’Xbox Series X di un livello superiore

Di seguito specifiche e principali caratteristiche: