Microsoft annuncia gli accessori next-gen: nuove colorazioni di controller e non solo

La parte più corposa è già stata archiviata da settimane ormai. Conosciamo bene e nel dettaglio l’offerta confezionata da Microsoft per la prossima generazione di console. I videogiocatori avranno una grande decisione da prendere. La scelta degli utenti ricadrà maggiormente sulla più potente Series X o verrà preferito il compromesso qualità/prezzo di Series S? Il futuro riserva l’ardua sentenza, ma ogni next-gen che si rispetti ha bisogno di un corposo contorno, fatto di accessori importanti per le sessioni di gioco.

Oggi Microsoft ha annunciato nel dettaglio ogni tipo di componente aggiuntivo per le prossime console, andando così a completare tutto ciò che c’è da sapere sulle due Xbox Series X e Series S. Ogni tipo di accessorio uscirà il 10 novembre, medesimo giorno dell'hardware.

Quando si parla di “oggetti” che vanno di pari passo con la console, maggiori attenzioni vengono riservate ai controller che per la next-gen di filosofia Microsoft non saranno rivoluzionati, ma alcune aggiunte restano degne di nota.

Abbiamo già avuto la possibilità di ammirare i controller chiamiamoli base, ovvero presenti nella confezione della console. Chi deciderà di acquistare l’Xbox Series X si ritroverà anche l’Xbox Wireless Controller in carbonio nero, mentre tutti coloro che compreranno la Series S avranno il Robot bianco.

Microsoft, nel comunicato ufficiale a riguardo, ha sottolineato che sono state “aggiunte tre opzioni in più, per poter scegliere il controller più adatto alla propria personalità e stile di gioco. Il primo è il nuovo Xbox Wireless Controller in Shock Blu (nella foto da sito ufficiale Xbox). Una nuova tonalità vivace, mai vista nei nostri controller precedenti.

Proprio come – si legge nella nota - i nuovi controller Xbox Wireless in carbonino nero e Robot bianco, il nuovo Shock blu è ottimizzato per il gameplay di nuova generazione.” Una bella alternanza, dunque, tra bianco, nero e blu in un pad nuovo e gradevole alla vista. Ogni tipo di controller in questione è compatibile con il Pc, da utilizzare con l’adattatore wireless, il cavo Usb-c o via Bluetooth.

La grande novità in termini di pulsanti presenti sul pad, annunciata in precedenza, è la presenza del tasto share che già Sony aveva introdotto con l’attuale Ps4. Si tratta di un bottone in grado di catturare e registrare le sessioni di gioco per poi condividerle nei vari social media. Cambiamenti riguardati anche il sistema di ricarica del controller stesso. Presentata la batteria ricaricabile Xbox più il cavo Usb-C (in foto sempre da sito ufficiale Xbox). Mentre si sta giocando, prima o dopo una sessione, in meno di quattro ore si può ricaricare completamente la batteria semplicemente con il cavo in questione.

I prezzi

Messe in evidenza le caratteristiche degli accessori, Microsoft ha reso noto anche il costo di ogni componente proposto. 59,99 dollari è il prezzo di ogni tipo di controller, mentre la batteria ricaricabile con l’aggiunta del cavo Usb-C costa 24,99 dollari.

Il tutto, compresa anche la console, è possibile prenotarlo da oggi martedì 22 settembre, in attesa del day-one fissato come detto al 10 novembre 2020.

Gallery